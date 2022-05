Con tan solo 20 años, Camila Mariscal logró cumplir su sueño de emprender para ayudar a todas las mujeres a sentirse bien consigo mismas.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Las CARAS del emprendimiento: Camila Mariscal

Camimare ofrece trajes de baño perfectos para todo tipo de cuerpo con diseños únicos inspirados en los hermosos paisajes que tenemos en México.

¿Cómo nació la idea de empezar tu emprendimiento?

C.M: Nació de la inseguridad de mi cuerpo, tengo un busto muy grande y para mí era algo muy feo llegar a las tiendas y no encontrar algo que me quedara y me hiciera sentir cómoda, había veces que ni quería ir a las tiendas porque sabía que no me iba a quedar. Lo que empecé a hacer fue diseñar mis propios trajes de baño a mi medida, soy de Cancún y mis amigas allá me preguntaban que de dónde sacaba mis trajes de baño y les empecé a regalar unos justo a su medida y fue que me dieron la idea de venderlos.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

C.M: El soporte económico. Al principio yo lo hice todo sola, la gente no creía que fuera a ser un negocio viable, cuando les enseñé mis diseños por primera vez, fue que vieron que sí iba enserio. Fue un trayecto muy largo, yo no sabía nada sobre moldes ni moda, fue emprender desde cero.

¿Cuál ha sido tu parte favorita dentro del emprendimiento?

C.M: He crecido mucho como persona, me he dado cuenta de muchas cosas que no sabía que existían. A veces pensamos que la gente siempre estará apoyando, pero no es así, o pensamos que es un camino fácil y en realidad es todo un empedrado que tienes que subir para llegar a la meta. Soy una persona que le encanta perseguir sus sueños y plantearse metas, estoy muy orgullosa de haberlo logrado y haber crecido en el camino.

¿Cuál es el objetivo de tu marca?

C.M: Que más niñas que se sienten como yo lleguen a sentirse bien. Ya llevamos mucho tiempo con ese objeto de que la mujer es perfecta si es una talla chica, flaca, rubia, ojos azules y sin lonja, eso no es cierto, yo tengo cicatrices y estrías, todas las mujeres somos perfectas justo como estamos, no hay una mujer que cumpla con el estereotipo ya que es creado por la sociedad. Todas las mujeres somos perfectas.

¿Cómo definirías tu espíritu emprendedor?

C.M: Carismático, alegre y con mucha buena vibra. Siempre trato de tener una sonrisa para animar a las demás personas.

