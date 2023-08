Las CARAS del emprendimiento: Carolina Jarinova

En esta edición de CARAS del emprendimiento conversamos con Carolina Jarinova quien a través de su face healing method busca crear conciencia sobre el drenaje linfático. Ella nos comparte desde su inspiración para emprender, los desafíos a los que se ha enfrentado hasta ahora y qué recomendaciones le da a los próximos emprendedores.

¿Qué te inspiró a emprender?

Esta inspiración nace de la parálisis facial del lado derecho que sufrí en 2017. En mi proceso de recuperación comencé a estudiar las herramientas que hoy comparto, como el drenaje linfático. Mi propósito fue recuperarme y después de ahí evolucionó todo. Nunca me imaginé que al llevar conciencia a la parálisis facial, y compartir mis métodos de belleza, se iba a volver un negocio.

¿Qué es lo que buscas lograr con tu emprendimiento?

Mi objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia del drenaje linfático. Es increíble la importancia de las cosas que almacena tu rostro, desde las emociones estancadas hasta malestares físicos.

Yo fuí mamá soltera, y obviamente en muchas ocasiones no tenía tiempo para mí, porque mi prioridad eran mis hijos. Al no ponerme en prioridad se empieza a bajar mi sistema inmune y es con este virus donde se manifiesta mi parálisis. Cuando decidí enfocarme en mi salud, también decidí darme prioridad. Mi método se trata de una sanación, tanto interna como externa, aunque muchas veces se proyecta como belleza superficial, lo realmente importante es percibir la salud interna. Uno se debe de dar esos 15 minutos al día, donde solo importan tú y tu salud.

Cortesía

¿Cuál es tu parte favorita de emprender?

Al principio, nadie me creía que iba a vivir del yoga facial ni del drenaje linfático. Reflexionando, todo lo que hago no solo crea salud y trae beneficios, también se ha convertido en un negocio. Tengo maestras que se están certificando alrededor del mundo, y que me están ayudando a llevar mi mensaje a miles de mujeres. Ver la satisfacción de cómo rompen sus barreras, y darles esa opción, es un sueño.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?

El mayor reto que he tenido ha sido aprender a sentirme incómoda. Si alguien quiere ser exitoso, debe estar incómodo, porque esa incomodidad, es la que te lleva al siguiente nivel. Por mucho tiempo he estado posponiendo empezar a dar mis clases en inglés, especialmente porque quería estar cómoda en español. El saber que me siento incómoda me muestra un área de mejora.

Cortesía

¿Qué tienes planeado a futuro?

Estamos planeando sacar mi programa de 21 días en inglés. Lo interesante es que la cultura latina, que por el momento es mi mayor público, es muy diferente al canadiense o al americano. En este momento yo resido en Toronto, y me he dado cuenta que las personas prefieren el spa físico, y quiero cambiarles esa mentalidad para que también les guste mi programa de 21 días. Quiero enseñarles a priorizar la salud. En comparación con los latinos que ya tienen muchos de estos ideales, lo que busco es expandir mi audiencia.

¿Qué consejo le darías a otras mujeres emprendedoras?

Yo les diría que no se den por vencidas, siempre sigan intentando. El no no debe ser definitivo, y nunca te debes de quedar con los puntos de vista negativos. Cuando alguien te dice que no se puede, siempre busca la manera de hacerlo posible, todo es posible con el poder de tu corazón y la manifestación.

No te debe de importar cuantas veces te rechazan, yo incluso tengo un álbum de todos mis rechazos. Pero no lo veo como algo personal sino como algo que no se dio, pero que a largo plazo es para que se abra otra oportunidad. El rechazo es parte de la vida, pero no es algo que te debe impedir lograr tus metas.