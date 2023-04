Las CARAS del emprendimiento: Esther Calderón

Ig: @crown_baccara, @estheresquinazi

¿Cómo nació tu emprendimiento?

E.C: Mis hijos crecieron y dejé de ser indispensable en sus actividades, se volvieron independientes y yo no quería quedarme en mi casa esperando a ver cuando llegaban y si me regalaban un ratito de su tiempo. Ahí nace en mí, la idea de poderme realizar en lo que más me gusta, que es el diseño, empecé a diseñar vajillas y mi esposo Jaime apoyó mi sueño, mandamos mis diseños a una fábrica en Europa y empezamos a importar vajillas y a ofrecerlas en varias cadenas de tiendas y cuando menos me lo esperaba ya teníamos la mitad del mercado con nuestras vajillas Crown Baccara.

¿Cuál es el objetivo de tu negocio?

E.C: El poder compartir ideas de cómo vestir la mesa con las tendencias que nos dicta la moda. Demostrar que no está peleado el poner una mesa hermosa con que tengas que comprar artículos de precio inalcanzable. Lo que busco es crear momentos, siempre he tenido como legado que, en la mesa se une a la familia.

En estos momentos Crown Baccara ya es una empresa familiar en donde colaboran mi esposo y mis hijos.

¿Por qué decidiste emprender en este ámbito?

E.C: Crown Baccara empezó de cero y día a día fui aprendiendo que no todos tenemos el mismo gusto y me di a la tarea de desarrollar diferentes colecciones de vajillas que abarca el gusto de nuestros clientes tanto en diseño, texturas, formas y colores. Fue muy interesante ver cómo me solicitaban las cadenas de tiendas que les desarrolle sus colecciones y esa fue la mejor forma de crecer, arriesgándote a probar diseños caprichosos que se vuelven en éxitos ya que salen de lo convencional.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que buscan emprender hoy día?

E.C: La confianza en uno mismo, es la que nos impulsa a llegar a nuestro objetivo aun cuando hay obstáculos, debemos enriquecernos en el aprendizaje. Lo principal es no tenerle miedo a los retos, siempre hay que pensar en innovar. Todas las mujeres tenemos dentro el don de hacer cosas diferentes, atrévanse a hacerlo.