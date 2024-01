Las CARAS del Emprendimiento: Fernanda Pérez-Teuffer, Erna Soto y Mariana Gil

Estas mujeres emprendedoras han encontrado la manera de llevar tu bienestar a otro nivel de una manera diferente y relajante. Cuult wellness Club es una casa de bienestar donde encuentras desde manicure y pedicure hasta presoterapia y cámaras hiperbáricas. Todo lo que te imaginas, está aquí. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a estas 3 mujeres sobre este emprendimiento y esto es lo que tuvieron que decir.

Einar González

¿Cuál es su background y cómo es que empezó la idea de abrir Cuult Wellness?

Mariana: Yo estudié comunicación en la Anáhuac, pero realmente no fue mi pasión, entonces obtuve un diploma en decoración de interiores en Centro. Últimamente he estado con proyectos y me di cuenta de que esa era mi pasión. Por eso quise convertir Cult Wellness Club en un espacio de bienestar completamente diferente a lo que existe en México. Algo mucho más cool, más hogareño y accesible. Trajimos las máquinas más populares del mercado para que vengan aquí como centro de recuperación, como post-ejercicio para relajarse y para poder concentrarse.

Erna: Siempre me ha encantado el tema del wellness, de cómo cuidar la piel y cómo mejorar mi salud y vida. Tuve la oportunidad de conocer a Paris Hilton y ella me recomendó muchísimo la máquina Balance pro que es de drenaje linfático y es la número uno a nivel mundial. Y gracias a esa máquina, empezamos a crecer y ahora somos Cuult Wellness Club.

Einar González

¿Porque decidieron hacer equipo para abrir esta casa wellness y cómo creen que se complementan?

Erna: Yo soy la mamá de Mariana entonces el proyecto surgió por poner las maquinas juntas, pero Mariana quería ampliar el negocio. Así fue como se desocupo un local increíble y decidimos abrir Cuult Wellness Club. Siento que es bueno mezclar gente joven y gente madura porque así, cada una tiene diferentes objetivos. Mariana es excelente para la creatividad. Ella fue la que diseñó todo este maravilloso espacio. Fernanda se relaciona mucho en el área administrativa, área de cobro y hacer todos los programas del personal. Todas aportando, formamos un super equipo.

Fernanda: Erna es la que nos trae a todas las clientas y se encarga del servicio al cliente. Ella tiene la capacidad de hacer sentir al cliente único. Se enfoca en el personal y en cómo hacer tu experiencia en Cuult Wellness Club inigualable. Eso hace que el cliente se sienta en casa y quiera regresar y probar todas las terapias que ofrecemos. Nos complementamos una a la otra de diferentes maneras.

Einar González

¿Cuál fue la mayor complicación al abrir Cuult Wellness Club?

Erna: Para mí, lo más importante es el manejo del personal. Puede ser increíble el lugar y con los mejores equipos. Pero si no tienes un personal capacitado y bien entrenado que pueda dar un excelente servicio, la gente no regresa. Puede venir un cliente y decir que el lugar físicamente es increíble, pero si su tratamiento no se lo hicieron con una sonrisa o con buena actitud, puede bajar el nivel de tu emprendimiento. Al principio eso costó un poco, pero poco a poco fue mejorando. Ahora tenemos un personal capacitado al 100 que responde a todas las necesidades de nuestros clientes.

Einar González

Ustedes como mujeres emprendedoras, ¿qué les dirían a todas esas jóvenes que quieren iniciar su emprendimiento, pero no se atreven?

Fernanda: Confía en ti misma. Sí tienen una idea que creen que tenga futuro, logren aterrizar. Es importante procesar este tipo de ideas y ejecutarlas. Busquen y vean de qué manera pueden lograr esa idea. Puede que, al principio de miedo, pero lograrlo se siente increíble. Es un sentimiento y satisfacción que nada te lo da. Que no te importe no salir de fiesta o ir a trabajar un domingo porque vale la pena quedarte esos días extra.

Mariana: Siempre va a dar miedo llevar estas ideas a algo real, pero el miedo es bueno. Es lo que te va a mantener motivado y hace que le eches todas las ganas del mundo. Si no sientes miedo, sería raro. Lo que yo les diría es que se avienten a lo grande desde el principio. Lo que tocas con pasión, florece. Lo que más se necesita para abrir un emprendimiento es constancia. También es muy importante empezar queriendo emprender una idea a la vez. Escoge lo que más te apasione y concentrarte en eso.