Las CARAS del emprendimiento: Lorena Barreiro

Ig: @lowbarreiro, @turquetamx

A raíz de la pandemia, Lorena Barreiro decidió emprender su negocio, Turqueta. Gracias a sus conocimientos y viajes por el mundo, logró explotar su creatividad en cada una de sus piezas que hoy conforman parte de su firma de moda.

¿Por qué decidiste convertirte en emprendedora?

L.B: Desde muy pequeña mi familia me ha enseñado la importancia de saber trabajar, y siempre supe que quería emprender. Antes de Turqueta importaba ropa y también modelaba, tuve dos tiendas en México y ese fue mi primer negocio. En tiempos de pandemia, vendí mi marca pasada y después de unos meses decidí crear Turqueta.

¿Cómo nació Turqueta?

L.B: Justamente después de la venta de mi primer marca sentí la necesidad de hacer algo más. En un viaje a España, con mi esposo, conocimos una playa de Menorca llamada Turqueta, ahí tuve la idea y la inspiración de yo empezar a diseñar mi propia línea de ropa. Regresando a México me tardé un mes en que esto se hiciera posible y nunca me imaginé que fuera a crecer tan rápido.

¿Qué es lo que más te ha gustado de haber emprendido?

L.B: El saber que puedo lograr todo lo que me proponga, el mantenerme activa y productiva es sin duda una de las cosas que mas me impulsan a seguir mejorando cada día.

¿Qué fue lo más difícil de emprender dentro del mundo de la moda?

L.B: Ha sido y sigue siendo un poco la poca empatía y la deslealtad que existe dentro del medio.

Lorena Barreiro Einar González

¿Cuál dirías que es la esencia de tu marca?

L.B: Sin duda soy yo, he tratado de plasmar en cada diseño mi personalidad, estoy completamente negada a diseñar una prenda que yo no usaría o que no sea mi estilo.

Siempre utilizo colores neutrales, el negro es el color predominante en mi día a día y así es también en Turqueta, los cut out y asimetrías son diseños que jamás faltan en mi marca.

Tengo muy bien definido que quiero y que es lo que me gusta y esa esencia, no la cambiaria jamás, creo que ese es un poco el éxito también de mi marca.

¿En qué te inspiras para cada una de tus piezas?

L.B: Mi inspiración para mi marca son todas esas mujeres que llegan y las ves porque sabes que aunque ellas no lo buscan imponen y atraen miradas, mujeres llenas de valor que se aman a si mismas sin importar el que dirán (esa es mi inspiración cada día) y adoro que cada mujer que ha llevado uno de mis diseños es así, y cuando se prueban un Turqueta, esa seguridad se vuelve aún mayor.

Las CARAS del emprendimiento Einar González

¿Qué consejo le darías a las mujeres que buscan emprender en este ámbito?

L.B: Me han escrito muchas mujeres preguntándome sobre mi marca mi emprendimiento y lo que hago y siempre les respondo lo mismo, cree en ti no dudes y hazlo. Y si te equivocas no pasa nada (yo he aprendido más de mis errores que de mis éxitos) entonces de corazón, sólo podría decirles que jamás duden y que lo que sientan que quieran hacer, laboralmente hablando, ¡Do it! Sin dudar jamás.