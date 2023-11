Las CARAS del emprendimiento: Luis Orestano Robledo, Marcos Suárez Martínez y Santiago González Baqué

El motor de estos tres emprendedores viene de un lugar muy valioso, ya que buscan ser parte de un cambio que genere impacto positivo en el país y en el mundo. Quieren resolver problemas reales con los que la gente se podría encontrar y convertir a Spakio en algo más que una empresa, si no un lugar que tiene ganas de ayudar. Su emprendimiento ha brindado una mejor calidad de vida a sus clientes y el propósito que los ha llevado a crecer y seguir, ha sido la meta de darle más libertad a las personas y otras empresas.

¿De qué trata su emprendimiento?

Luis: A lo que nos dedicamos hoy y lo que estamos creando es la nube de tus cosas físicas. Esto significa que desde el celular puedas manejar tus cosas físicas como si fueran digitales. El primer servicio es el almacenamiento. La idea es que como se puede comprar todo online, también se pueda comprar espacio que esté adaptado a ti.

Santiago: Creo que nuestro modelo de almacenamiento tiene varios diferenciadores del modelo tradicional de almacenaje. Buscamos generarle un ahorro a los clientes, que sea más conveniente y tener completa flexibilidad.

¿Cómo fue que los tres decidieron ser parte de crear esto?

Luis: Siempre había tenido la espinita de emprender, ya que muchas personas de mi familia son emprendedores. Lo que pasó en 2021 fue que la pandemia puso un montón de cambios en la forma en la que vivimos que me llevó a pensar que ese era el momento indicado. Empecé con Santiago porque somos muy buenos amigos y la parte comercial que él aporta era muy importante.

Marcos: Acabado la carrera, Santiago y yo trabajamos en la misma empresa en distintas áreas y ahí nos dimos cuenta que cada quien trabajaba muy bien. Cuando me propuso la idea para que yo formara la parte tecnológica, me hizo mucho sentido. Creo que los tres nos complementamos como equipo, cada quien con sus talentos.

Santiago: Yo siempre crecí con mi papá diciéndome que yo fuera quien arrancara mi propio negocio. Vi las posibilidades cuando uno toma este camino, puedes decidir mucho más tu destino y tienes un impacto mayor en la vida de las personas y en la tuya propia. Spakio nos dio la oportunidad de tener un impacto y transformar la vida de la gente.

¿Cómo fue el comienzo?

Santiago: Algo que teníamos nosotros era la limitante del tiempo, porque considerando que seguíamos trabajando en cosas distintas, tuvimos que dedicar nuestras horas extras al arranque de este proyecto. Aprovechamos este espacio para definir el nombre, definir la imagen de la marca, la parte logística, etc. Necesitamos ayuda de gente experta en estas áreas; con esto, conseguimos a un socio muy importante para nosotros, quien nos ayudó con los arranques del negocio. Fueron meses de mucho trabajo y muchos sacrificios de parte de nosotros y nuestras familias, porque todos creímos en el proyecto.

Luis: Esos sacrificios y el ir conociendo a la gente, fue evolucionando nuestra visión, porque nuestra visión al inicio era guardar y hoy es muchísimo más grande. Algo de lo que nos hemos dado cuenta es la importancia de la economía circular, el cuidar el planeta y un consumo mucho más sustentable.

¿Cuál ha sido el mayor reto con el que se han enfrentado al emprender?

Luis: Creo que uno de los retos importantes fue el levantamiento de capital y de manejar y sacrificar tiempos personales. El reto de levantar capital fue recibir muchos “nos”. Esta fue una barrera difícil, porque es lo que te habilita a echar a andar una visión más grande de compañía.

Marcos: Yo creo que, ya que levantamos el dinero, el reto cambia. Ahora lo difícil es dar resultados y lograr todo lo que prometimos. Creo que emprender es una serie de resolver tras resolver y de tener una mentalidad muy positiva.

Santiago: Ser emprendedor es estar en constante reinvención. Sí, nos tocó conseguir el capital, pero luego nos tocó ponernos el sombrero del operador, y luego armar un equipo y manejar gente. Nos hemos tenido que ir adaptando al rol que necesitamos tener en distintos momentos.

¿Para ustedes qué significa tener este emprendimiento?

Santiago: Para mí es un sueño. Dentro de todos mis proyectos, nunca había tenido la sensación de que este sería el negocio que nos llevaría a tener un impacto grande en el mundo. También, ha sido un tema de responsabilidad muy grande.

Marcos: Lo que te da ganas es la satisfacción de ver lo que logras. El bien que vas generando y nuestro crecimiento ha sido para mí, el sentimiento de que estoy en el lugar indicado para provocar un impacto positivo en mi comunidad y en el mundo.

Luis: Yo me acuerdo de cuando primero nació la idea y me doy cuenta de que ahora nuestra responsabilidad de hacer las cosas bien ya tiene importancia. Todos queremos dejar una huella y yo siempre he estado convencido de que el tema del emprendimiento es de las mejores maneras en las que puedes generar cambio en un país. Esto no solo ha sido algo que genere valor para nosotros, sino que también genera un valor para un montón de personas adicionales.

Los emprendedores destacan la importancia de hacer algo que realmente les apasione, ya que hacer un proyecto en el que realmente creen es lo que aporta valor y lo que hace que nunca falten las ganas de querer mejorar y crecer. La emoción y la pasión que genera el emprender es lo que los hace destacar y sobre todo, a disfrutar el trabajo que hacen todos los días.

Este lindo equipo se ha complementado dentro de Spakio y su compromiso con la empresa ha sido lo que los lleva a donde están hoy.