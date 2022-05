Manuel Cangas y Mairon Sandoval, dos estudiantes quienes con tan solo 20 años de edad juntaron a un grupo de amigos que comparten la misma pasión por los coches y la tecnología. Gracias a sus estudios y su habilidad técnica, lograron sacar adelante su propio emprendimiento One Car Now.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Las CARAS del emprendimiento: Manuel Cangas y Mairon Sandoval

¿Cómo nació la idea de empezar su propio emprendimiento?

M.S: En Abril del 2021 y surgió por una experiencia personal. El hermano de uno de nuestros socios quiso comprar un vehículo y a pesar de haber tenido todos los recursos, no pudo acceder a uno. Eso nos derivó a ver un gran problema que existía en el tema de falta de accesibilidad y decidimos empezar One Car Now, para seguir proviniendo más coches al servicio de conductores de plataformas.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender a tan corta edad?

M.S: Que todos creen que tienes una inferioridad, las personas se sorprenden cuando saben nuestra edad como si fuera una desventaja ser joven cuando, al contrario, tenemos una agilidad dentro del tema de dinamismo, visión, innovación, estamos muy bien orientados en el tema tecnológico. Nosotros lo vemos más allá de una barrera, como una oportunidad

D.C: Ha sido difícil el tema de la confianza con las personas más grandes, piensan que por ser jóvenes no tenemos el potencial de haber llegado a donde estamos hoy día. En abril del 2021 que abrimos hasta hoy, es impresionante lo mucho que hemos crecido y la confianza que nos hemos ganado.

¿Qué fue lo que más les gustó de haber emprendido?

M.S: Que estamos enfocados en una industria que nos encanta que son los coches, otra es que es muy gratificante cada que entregamos un vehículo.

¿De dónde nació su inspiración para emprender One Car Now?

M.S: Está basado en un producto similar dentro del mercado europeo y asiático, sin embargo, no ha aterrizado propiamente en el nicho del mercado de los conductores de plataformas. Analizamos un proceso, su valor agregado y nos enfocamos en cómo poder adaptarlo al mercado mexicano.

¿Cómo definirían un emprendedor exitoso?

D.C: Uno que nunca deja de emprender, nunca deja de estudiar y siempre busca adaptarse.

¿Qué consejo les darían a los jóvenes como ustedes que buscan emprender?

M.S: Acérquense a otro emprendedor, no hay nada más valioso que tener el respaldo de alguien que ya pasó por ahí.

D.C: Si tienen ganas de hacer algo, que nada los detenga y se animen a sacarlo adelante. El claro ejemplo es nuestro fundador Mairon, él empezó con la idea y no se detuvo hasta lograrlo. No tengan miedo y que nada los intimide.

