Mariana Rubio es nuestra emprendedora de la semana, su pasión por la moda y el maquillaje la animaron a empezar su propio emprendimiento. Después de conseguir múltiples certificados como maquillista profesional y consultora de imagen, con sus cursos presenciales The Pretty Method busca ayudar a las mujeres a dominar el arte de verse espectaculares.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: Mariana Rubio

¿Cómo nació la idea de tener tu propio emprendimiento?

M.R: Un tiempo me dedique a subir mi maquillaje en un blog y vi que las respuestas de los usuarios eran buenas, analicé mis habilidades y decidí que era momento de ponerlas en práctica y compartir mis conocimientos con más gente. Empecé hace 1 año, en plena pandemia. No tenia idea de cómo empezar, tome cursos de cómo dar cursos para que no fuera aburrido para las personas y fuera dinámico.

¿Cuál fue la parte más difícil de emprender?

M.R: Empezar, tener el valor de compartir mis conocimientos a las personas. A la hora de enfrentarte con la gente puede llegar a ser un poco intimidante, me dio miedo que lo que hiciera no tuviera resultados positivos, que a las personas no les gustara, se aburrieran, se estresaran ya que es un curso de 6 horas. Eso me detenía un poco, no saber cómo iba a funcionar, solo dejé que todo fluyera.

¿Es difícil ser mamá 24/7 y llevar un negocio?

M.R: Es un problema, mis hijos son bebés todavía entonces sí requieren mi atención 24/7. El curso que llevo dura 6 horas, en ese tiempo mis niños van a la escuela, cuando termino y llego a casa estoy con ellos, comemos y jugamos. Cuando se duermen temprano me dedico cien por ciento a planificar el curso siguiente, conseguir material, etc. Ser mamá emprendedora te da un poco de culpa por no pasar todo el día con ellos, pero al final eso no debería pasar, al contrario, les estamos dando un ejemplo a nuestros hijos de constancia, trabajo duro y de perseguir sus sueños. Logre crear un balance entre mi trabajo y ser mamá.

¿Qué es lo que más te inspira dentro de tu trabajo?

M.R: Ver la felicidad de las mujeres cuando termina el curso, el ver cómo les cambia la actitud y el humor. Para mí el maquillaje es arte, una forma brillante de expresión y creatividad en donde expresamos y cambiamos nuestro estado de ánimo. En lo personal me pasa que cuando me siento bajoneada y me arreglo, me cambia por completo la actitud. El maquillaje es un arma súper poderosa para reforzar la confianza en sí mismo.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

M.R: No tengan miedo, tengan bien planeados sus objetivos y arriésguenlo todo.

Te puede interesar: ELENA ARRANGOIZ PREPARA EL REGRESO DEL BAZAR AYUDA ESTE 2, 3 Y 4 DE MAYO DE 2022