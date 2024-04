Las CARAS del emprendimiento: Maria Inés Olmedo

María Inés Olmedo es la mente creativa detrás de MIO Projects, impulsada por su pasión por el teatro y el deseo de que sus proyectos resuenen con el público, generando un impacto positivo. Ha dedicado su vida al estudio y trabajo principalmente en las artes escénicas. Después de haber estudiado cine y de haberse ido a estudiar a Londres para obtener una formación aún más completa, ha trabajado con algunos de los artistas y directores más reconocidos en la industria mexicana.

Para ella, el teatro es una experiencia que mezcla mensajes, sentimientos y emociones. Describe cada obra como un nuevo desafío, desde la concepción de la idea hasta los retos y dificultades que puedan surgir. Cada obra es un emprendimiento distinto, con sus propias ideas, retos y complejidades, y María Inés está comprometida con llevar adelante cada proyecto con pasión y dedicación.

¿Qué fue lo que te inspiró a emprender?

Cuando salí de la universidad, sabía que quería dedicarme al teatro y la ópera, pero no encontraba oportunidades para aprender y crecer. Intenté entrar a trabajar en la Compañía Nacional de Ópera y Bellas Artes, pero me encontré con muchas puertas cerradas debido a la falta de oportunidades. Ante la falta de opciones, no me quedó más opción que emprender. Aunque existe el estímulo fiscal de la Secretaría de Cultura y Hacienda, dedicado a promover e incentivar el cine, teatro, artes plásticas, música y danza, gracias a ellos hemos podido llevar a cabo proyectos. Aprendimos cómo gestionar proyectos teatrales en el ámbito comercial. Además, durante el tiempo que estuve en Londres, comprendí cómo se desarrolla el teatro comercial, cómo comercializarlo y respaldar la inversión privada que puede obtenerse. A pesar de que en México hay cada vez más proyectos, Londres es la meca de todos estos.

¿En qué año comenzó MIO Projects?

MIO Projects empezó en 2013 como co-productions en las que participaba junto con dos compañeros. Después de años en Londres, decidí no solo producir proyectos de otros, sino también materializar mis propias ideas. Tras dos años de maestría y tener claro mi camino creativo, renombré co-productions como MIO Projects, fusionando el lado creativo y comercial del teatro.

Cortesía

¿Cuál ha sido tu parte favorita de emprender?

Lo que más disfruto al emprender es convertir mis sueños en realidad, materializar mis ideas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Aunque enfrento incertidumbre y riesgos, el proceso de llevar a cabo mis proyectos y ver cómo resuenan con el público es gratificante.

¿Qué retos enfrentas en el emprendimiento?

El principal desafío es convertir el arte y el teatro en un negocio rentable. Atraer al público y convencerlos de pagar el valor de un espectáculo, así como hacerles comprender el trabajo detrás de escena, son retos constantes. Aunque existe el teatro comercial, me resisto a ello, prefiriendo que la gente valore el espectáculo en sí mismo, no solo por los actores famosos que participan.

¿Qué has aprendido al emprender?

Emprender en las artes y el teatro es diferente a otros campos. La falta de un sistema e infraestructura de gestión de públicos es evidente. La conexión personal con MIO Projectsse basa en la pasión por el teatro como experiencia que combina mensajes, sentimientos y emociones. Cada obra es un emprendimiento distinto, con sus propias ideas, retos y complejidades.

¿Cuál ha sido tu lema al crear este proyecto?

Mi lema al crear MIO Projectses ver cómo los proyectos resuenan con el público, experimentar el impacto positivo y recibir retroalimentación. Aunque estudié cine y artes escénicas, mi inmersión en el mundo del teatro ha sido una experiencia única que combina la pasión con la creatividad.