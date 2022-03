Tras sentir un llamado muy fuerte a estudiar herbolaria, María Violante siguió su sueño y logró concretar su propio emprendimiento dedicado al skin care a base de productos conectados con la naturaleza.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: María Violante

Remedios del Bosque es el resultado de camino de vida y pasión de nuestra emprendedora, son productos cien por ciento naturales que dejan atrás los químicos para no dañar nuestro cuerpo ni la naturaleza.

¿Cuál fue tu parte favorita de haber emprendido?

M.V: Cuando me fui a vivir a la sierra de Oaxaca me di cuenta de la falta que le hacía a las personas conectar con la naturaleza y hacerse responsables de su propia salud de una forma natural. Me encantó el proceso de empezar a hacer todos los productos yo sola de forma natural, por supuesto no todo salió bien al principio pero a base de prueba y error hasta que lo fui logrando.

¿Cuándo y cómo nació Remedios del Bosque?

M.V: Este año en octubre cumplimos 10 años. Pero esto empezó realmente a crecer hace poco, ya que las personas se empezaron a cuidar y buscar productos naturales para aplicarlos en la cara.

¿Cuál es la esencia de tu negocio?

M.V: Es el poder compartir sabiduría herbolaria mexicana a través de productos de cuidado personal para el uso diario. Siempre se ha buscado generar un impacto social y regenerativo ademas de un impacto ecológico positivo.

¿De dónde nace tu inspiración dentro de Remedios del Bosque?

M.V: Del cuidado de la tierra, de la conexión con la naturaleza y con la salud.

¿Cuál fue el mayor reto dentro de tu emprendimiento?

M.V: El trabajo con agricultores ha sido muy complejo, el haber encontrado personas que realmente se dieran cuenta de que puede crecer una planta sin usar pesticida. Encontrar a gente que realmente confiara en el proyecto fue una parte muy difícil.

¿Cómo funciona el trabajo en equipo dentro de Remedios del Bosque?

M.V: Somos un equipazo formado por nueve mujeres y un hombre. Para mí es importante el tema de crear un impacto de género positivo dentro de las empresas.

¿Qué consejo o mensaje le darías a los próximos emprendedores?

M.V: Emprendan porque realmente quieran que su sueño aporte algo para la humanidad. Sigan su instinto y así lograran lo que se propongan.

Te puede interesar: LAS CARAS DEL EMPRENDIMIENTO: ANA SALA Y MARISA CHAMBÓN