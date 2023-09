Las CARAS del emprendimiento: Melissa De Haene

Ig: @bbforbabies, @bbformoms, @bbforstars_, @melsinletraschiquitas

Con el paso del tiempo, crearon Blooms And Blends For Moms y Blooms And Blends for Stars, cada uno de sus proyectos inspirados en las múltiples etapas de la vida.

¿Cómo nace la idea de crear tu emprendimiento?

M.D.H: Yo ya era blogger, llevaba 3 años como mamá sin letras chiquitas, como influencer trabajando con marcas y demás. En plena pandemia me buscó la que es actualmente mi socia, María José Hernández Saro, para contratarme para una línea de bebés que iba a lanzar “quiero que seas mi imagen” me dijo, a lo que yo contesté “no no no, yo quiero ser tu socia”. Quise involucrarme desde cero, todo pasó en pandemia, enviándonos miles de prototipos por paquetería y averiguar si el producto era funcional tanto para los bebés como para las mamás.

En tu caso ¿Ayudó o afectó la pandemia a tu negocio?

M.D.H: Cien por ciento ayudó, la gente estaba en el celular todo el tiempo. La pandemia subió desde el tema de influencer y Blogger, me disparó a seguidores, engagement y todo. El haber estado en casa tanto tiempo con tantas horas libres apegados al celular, nos ayudó a que nuestro emprendimiento tuviera un mayor alcance al que hubiera tenido en una rutina normal.

Einar González

¿Qué fue lo más difícil de emprender?

M.D.H: En mi caso fue el no conocer a mi socia en persona. Hablaba con ella por facetime o whatsapp sin conocerla, y así fue el aventarme a firmar un contrato, crear una sociedad sin conocer a la persona. y hoy por hoy acepto que ha sido una muy buena decisión.

¿Qué es lo que más te ha gustado de iniciar un negocio inspirado en la maternidad?

M.D.H: Ver a tantas mamás felices porque los productos funcionan, porque alivianar una rozadura a un bebe recién nacido no tiene precio, no verlos llorar, no verlos rozados, no ver que la mamá sufra es increíble. Los testimonios son lo que nos tiene hasta donde hemos llegado ahorita.

¿En qué se inspiran a la hora de crear?

M.D.H: Como mamá, me doy cuenta que cada vez necesito diferentes productos, antes era la rozadura cuando eran muy bebés, ahora estamos con el tema del bloqueador mineral, con el cual hemos logrado hacer conciencia del tema del sol. Tuvimos que mandar nuestro bloqueador a Nueva York para que se aprobará por la FDA. Ya estamos en un nivel de laboratorio y maquila de productos mucho más alto en el que empezamos y es todo un orgullo.

Einar González

¿Ha sido difícil para ti ser emprendedora y mamá 24/7?

M.D.H: Ha sido super retador, la verdad soy una mamá super aprehensiva, me gusta llevarlos, recogerlos, estar en la clase, no perderme ningún partido y estar echando porras en primera fila siempre. Eso hace que mis otras horas sean para trabajar, de repente son muchas desveladas pero siempre tengo muy separada la parte de creadora de contenido, emprendedora y mamá.

¿Qué consejo le darías a las mamás que buscan emprender?

M.D.H: Es un privilegio poder estar con tus hijos cuando son chiquitos, son etapas que no van a volver, si pueden hacerlo, háganlo, pero no dejen que pasen 5 años y volteen y digan “ay, yo solo fui mamá y me dedique a solo cambiar pañales”. Desde casa pueden emprender, pueden asociarse con amigas, comprar productos de otros lados, etc. Es el no dejar al final tu parte laboral, porque los hijos son prestados y van a volar, lo mejor que pueden hacer es ustedes tener algo que sea suyo. En cuanto puedan, empiecen a generar y tener su independencia económica porque la vida da muchas vueltas.