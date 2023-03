Las CARAS del emprendimiento: Mona Mour

¿Cómo nace la idea de emprender Mona Mour?

G.M.M: La idea de iniciar el negocio nace de Alejandro, esposo /padre. Al ver nuestro gusto por la moda nos recomendó emprender.

Es una historia interesante por que Gina recién graduada buscaba ideas de negocios y en un viaje a Buenos Aires viendo looks y moda distinta pensó que sería buena idea llevar marcas internacionales a México, y ahí mismo nació la idea.

G.M: Empezamos Gina (madre e hija) y con los años Mafer se incorporó al equipo, haciéndolo un negocio sumamente familiar.

Gina Maiz de González



¿Por qué decidieron asociarse, madre e hijas?

M.F: Decidimos asociarnos porque siempre hemos sido muy unidas y compartimos el mismo gusto y amor a lo que nos apasiona. Disfrutamos el trabajar juntas en nuestras diferentes áreas, ya que Gina mamá es apasionada por ventas, Gina hija en administración y yo, María Fernanda en relaciones publicas, redes sociales / e-commerce.

En conjunto y con nuestro equipo que también forma parte de nuestra familia, hacemos la curaduría y compras tratando de seleccionar lo ultimo en tendencia para nuestro mercado.

¿Qué les inspira dentro de su emprendimiento?

G.M.M: Aparte de nuestra principal inspiración que es el encontrarle lo mejor a cada una de nuestras clientas para sus eventos especiales, nos inspira el trabajo en equipo, sabemos que cada uno trae sus ideas a la mesa y siempre trabajando en conjunto se trae lo mejor. También nos inspira el aprendizaje y la adaptación a los tiempos que estamos viviendo.

¿Qué aprendizaje les dejó la pandemia, dentro de su emprendimiento?

M.F: Aprendimos que no solo debemos de estar al corriente con las ultimas tendencias en el mundo de la moda, pero también en lo que sucede alrededor del mundo y estar abiertas siempre a la adaptación a cada situación.

G.M: A partir de la pandemia tuvimos el gran aprendizaje de vivir nuestra etapa más difícil al no tener eventos sociales y nos vimos con la obligación de adaptarnos. Aparte perfeccionar nuestro e-commerce para optimizar nuestras ventas en línea, nos unimos al mercado del “second-hand”. Mafer vio el potencial que tiene el mercado “Pre-Loved” y la importancia que es el preocuparnos por el medio ambiente y el reusar lo que compramos.

Gina Manautou de Maiz



¿Por qué decidieron emprender en este ámbito?

G. M.M: Al ver la oportunidad de negocio en nuestro país en donde hay mucho gusto por la moda. Nosotras al ser del norte sabemos que se acostumbraba mucho el ir a Estados Unidos a encontrar ese look especial para tu evento, y que mejor que encontrarlo aquí. Nos encanta todo lo que conlleva el ámbito, siempre es divertido y emocionante hacer la selección, atender a Fashion Week dos veces al año, conocer a los diseñadores y confiar en sus marcas para nuestras clientas.

¿Cuál es la esencia del negocio?

M.F: Creo que la esencia de Mona Mour Boutique es el servicio personalizado, no es lo mismo ir a una boutique con prendas hermosas en donde no te atiendan como mereces. Nuestras clientas saben que aparte de una buena selección siempre serán bienvenidas de la mejor forma. La exclusividad es otro elemento importante en nuestra esencia como negocio. Nos enfocamos en que los modelos no se repitan por lo mismo, y que nuestras marcas no sean lo que ves en todos lados.