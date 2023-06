Las CARAS del emprendimiento: Ricardo Parés

¿Ricardo Parés cómo fue y por qué decidiste convertirte en emprendedor?

R.P: Más bien te diría que lo que decidí desde el principio, es que no quería una carrera de empleado en corporativos, por lo que tenía que emprender. Por fortuna mis padres se esforzaron en hacerme creer en mí y me enseñaron a no darle lugar al miedo y a perseguir lo que uno quiere, y así fue que decidí empezar mi primer negocio levantando dinero con inversionistas para traer una tecnología publicitaria multidimensional.

¿Cómo nace la idea de emprender con el chatbot e inteligencia artificial?

R.P: Ya había empezado dos empresas junto con mi hermano, ambas que tenían que ver con la industria de tecnología, una se dedicaba a detectar los talentos híper especializados en tecnologías nuevas, certificaciones raras y que eran difíciles de encontrar, esa empresa se llama Fuga de Cerebros y es un portal de empleo muy exitoso en la industria de TI. También teníamos una empresa que se dedicaba a hacer BPM´s (Business Process Management) es una metodología de trabajo utilizada para la gestión de procesos.

Conforme íbamos creciendo nos dimos cuenta de que sería muy difícil poder competir con los grandes jugadores porque existían muchas barreras de entrada.

Nos invitan a dar una conferencia en IIT Delhi y sin miedo al éxito, decidimos patrocinar el evento e ir a decirle a los indios en su propia casa que México era el vecino más cercano y que tenía las mejores cualidades para desarrollar la industria de IT, que si no nos veían como una opción para usarnos de talent pool para crecer sus delivery centers estarían perdiendo una gran oportunidad, ya que a diferencia de otros países latinoamericanos que comparten la misma latitud con Estados Unidos, México reunía todas las características para que esas empresas se establecieran y pudieran seguir dando servicio a sus clientes sin el desgaste que representaba el uso horario. Que éramos de los primeros 10 países que mayor número de ingenieros graduaba en el mundo, que teníamos más de 100 institutos tecnológicos y sobre todo la cercanía y oportunidad de hacer NEARSHORING real con EUA.

Regresamos a México traumados con ver el tamaño de la industria de TI en la India y con lo rápido que había crecido a pesar de estar tan lejos y con condiciones socioeconómicas y culturales tan complejas. Nos dimos cuenta que como país habíamos perdido una gran oportunidad de ser el centro de desarrollo en informática más grande del mundo al tener al mayor consumidor de sistemas de vecinos.

A nuestro regreso nos empezaron a buscar las empresas de la India para ayudarlos a hacer el soft landing a México para apertura sus centros de desarrollo. Nos dieron oportunidad de ayudarlos a establecerse en diferentes estados a crecer reclutando para ellos estos perfiles informáticos complicados.

Ahí nos atrevimos mi hermano y yo a ir a buscar a los pocos científicos de datos que existieran en México y a contratarlos sabiendo que quien tuviera estos perfiles tendría a la gallina de los huevos de oro cuando explotara la revolución de IA. Contratamos a los mejores y que nos alcanzó nuestro presupuesto y empezamos a buscar a las empresas globales.

Hoy tenemos una empresa integrada por más de 200 ingenieros especializados en tecnologías de nube que dominan las diferentes soluciones que utilizan IA sobre todo para la parte de asistentes conversacionales (Chatbots).

¿Cuál ha sido la respuesta por parte del mercado mexicano ante tu emprendimiento?

R.P: Emprender es un acto de fe y siempre al principio es muy complicado sobretodo porque compites contra gigantes globales establecidos y si no te conocen es complicado que te den la oportunidad, sin embargo con mucho esfuerzo y perseverancia e intensidad te vas abriendo camino y hoy te puedo decir que somos muy reconocidos y las grandes empresas con las que competíamos, hoy nos ven como sus grandes aliados y nos usan como canal para implementar sus propias tecnologías.

¿Qué dirías que fue lo más difícil de haber emprendido en este ámbito de la tecnología?

R.P: Cualquier emprendimiento en tecnología requiere de invertir un capital semilla considerable y el hecho de empezar la empresa con capital propio y apostarle a una tecnología que todavía no era convencional, fue totalmente una apuesta arriesgada, mientras mayor el riesgo mayor es el beneficio y considero que tuvimos mucha suerte de que hoy la IA es lo más importante.

¿Qué fue lo que más te gustó de haber emprendido?

R.P: La oportunidad de poder emplear ingenieros Mexicanos a lo largo y ancho del país y de darme cuenta que están a la par de ingenieros graduados de universidades top americanas.

¿Cuál crees que es el impacto social que tiene tu emprendimiento?

R.P: Muy grande porque pagamos salarios competitivos, estamos promoviendo a México como una potencia en una industria que genera empleos súper bien pagados y hoy competimos en el mercado americano contra empresas locales y te puedo decir que de manera muy exitosa.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

R.P: Que se atrevan y que no le den lugar al miedo, el miedo es el peor de nuestros enemigos. Que no estén buscando aprobación de todo el mundo si ellos están convencidos de que su idea, talento o concepto tiene futuro. Que el éxito de una empresa radica sobre la capacidad de rodearse de un equipo que se atreva a criticar y que el líder del proyecto tenga la humildad suficiente y la capacidad de poder cambiar sus ideas conforme se van presentando las cosas. EL mejor consejo es que aprendan a sentirse cómodos en la incomodidad porque eso es ser emprendedor.