Las CARAS del emprendimiento: Sofía Fernández

Sofía Fernández es nuestra emprendedora de la semana y nos comparte su idea de crear un espacio donde logró juntar su profesión de marketing y su pasión por la cocina que heredó de sus padres y abuelos.

Por Karen Huerta Arceo

El Blog de Sofía es una página en Instagram donde nuestra emprendedora comparte a todo público sus deliciosas recetas con un toque de arte y marketing.

¿Cómo y cuándo nació El blog de Sofía?

S.F: Un 7 de marzo, hace 4 años decidí crear un proyecto propio y compartir con la gente lo que más me gusta hacer que es cocinar.

¿Por qué te surgió la idea de emprender?

S.F: Desde chica quería tener un trabajo donde pudiera tener tiempo para hacer mis cosas, dedicarle tiempo a mi familia, a viajar y al ver que todo el marketing iba a redes sociales decidí abrir mi blog con la idea de monetizar en un futuro y trabajar con marcas que uso y me encantan desde siempre.

¿Qué es lo que más te apasiona de la cocina?

S.F: Me encanta ver cómo las cosas pueden transformarse y según las técnicas que utilices puedan convertirse en platillos increíbles y deliciosos. Siempre que estoy cocinando pienso en eso: cómo al inyectarle aire a unas claras cambian por completo su textura o como al calentar simple azúcar llegas a un caramelo o una combinación de ingredientes puede resultar en un hermoso pastel.

¿Qué te inspira a crear contenido?

S.F: Cada que comparto una receta que ha estado en mi familia durante mucho tiempo y la gente la prepara, me da las gracias me llena de felicidad y me dan ganas de seguir y seguir compartiendo y creando para todos.

¿Cuál es tu parte favorita de haber emprendido en este ámbito?

S.F: Poder entrar en las casas de muchísima gente, conocer personas increíbles en el camino que te apoya sin conocerte pero que creen tu proyecto y por supuesto poder trabajar con marcas con las que empece a cocinar hace muchos años y poder hacer una fusión de lo que más me gusta hacer.

¿Qué consejo le darías a los futuros emprendedores?

S.F: Puede sonar trillado, pero de verdad se puede vivir de tu pasión. Si entregan todo, lo hacen con amor y todas las ganas lo pueden lograr. Muchas veces les dirán que están perdiendo el tiempo o que eso no los va a llevar a donde quieren estar pero el chiste está en no rendirse y encontrar la manera de sí hacerlo.

Seguir leyendo: LAS CARAS DEL EMPRENDIMIENTO: NATALIA BRAVO