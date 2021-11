Apasionada por el crecimiento espiritual, Sofía Gómez Díaz Barreiro nos comparte cómo logro posicionar su emprendimiento con el fin de ayudar a las personas a manifestar la vida que sueñan y a amarse sin condiciones.

Las CARAS del emprendimiento: Sofía Gómez Díaz Barreiro

Por Karen Huerta Arceo

Con una especialidad en Desarrollo Humano Gestalt, una certificación de EFT Tapping y en Thetahealing, Sofía comparte sus conocimientos a través de Instagram, Podcasts y cursos en línea. “Todo lo que sueñas es totalmente alcanzable”, afirma.

¿Cómo nació tu interés en este ámbito?

S.G: Lo he vivido desde chica, mi mamá lo estudió y así nos educó a mis hermanas y a mí. Hace cuatro años decidí empezar la especialidad en desarrollo humano, con ello entré a más cursos y aprendí a usar herramientas que me permitieran poder aprender más cosas para mejorar mis relaciones humanas y mi vida en general.

¿Cómo nació la idea de crear tu propio emprendimiento?

S.G: Empecé con una cuenta en Instagram a mitad de la pandemia, justo el 10 de mayo del 2020. Ahí empecé a compartirlo, pensé que solo lo verían mis papás, mis hermanas y mi esposo, pero me sorprendí con la respuesta de las personas hacía mi contenido. Comparto cosas que me funcionan a sentirme bien y al compartirlo me doy cuenta como ayuda a otras personas. Justo decidí que quería dar más y ayudar a todas esas personas a estar bien en sus vidas.

¿Cuál es el objetivo de tu emprendimiento?

S.G: Enseñar a la gente a aprender a amar y aceptar su pasado y su presente para poder trazar el camino de su futuro. Ayudarlos en el proceso paso a paso para transformar sus vidas en lo que realmente buscan y sueñan.

¿Qué te motiva a continuar este emprendimiento?

S.G: Ayudarme a mí y ayudar a personas a sentirse mejor en su vida, que puedan estar en paz y puedan vivir de una manera fácil, vivir con más alegría, con más gozo, agradecimiento y a quitar nuestros miedos, soltar la desconfianza que tenemos a la vida, soltar el miedo de no ser suficientes, soltar la ansiedad y que logren estar conectados con ellos mismos.

¿Cómo logras ayudar a la gente a ser su mejor versión?

S.G: A través de diferentes contenidos como son: meditaciones, sesiones de EFT Tapping, afirmaciones, videos, audios y publicaciones donde comparto lo que aprendo y lo que escribo.

¿Cómo lograste expandir tu trabajo dentro de las redes sociales?

S.G: Instagram ha sido la mejor plataforma para mí, empecé creando contenido y difundiéndolo ahí. Poco a poco mi público de Instagram empezó a aumentar.

¿Qué consejo le darías a las personas que quieren emprender hoy día?

S.G: Confíen en ustedes mismos, sigan y persistan. Hagan las cosas con gusto y con una perspectiva de agradecimiento por lo que están pudiendo hacer a pesar de encontrarse con diferentes retos. Confíen en su proyecto.

