Las CARAS del emprendimiento: Vanessa Álvarez Pelayo

@loveyourselfbyvaneapelayo

¿Qué te inspiró a emprender en el sector de cosméticos? ¿De dónde nace esta idea?

Nace con mis búsqueda por mi pasión, la encontré con mi primer embarazo, donde tuve preeclampsia posparto. Para el segundo bebé me concentro en mi salud, con esto me empiezo a meter al mundo de las cremas, primero unas cremas brasileñas, pero sin saberlo empiezo a crear mi marca que se llama Love Yourself. Fue en ese momento que yo sentí que tenía el don de inspirar a otras mujeres, estuvieran embarazadas o no. Después decidí crear mi propia línea de productos, que son totalmente naturales, sin irritación ni ruptura hormonal.

Cortesía

¿Cuál ha sido tu mayor reto?

He tenido muchos retos, primero fue encontrar un laboratorio natural, que huela bonito, a precio accesible. Luego los procesos del laboratorio, desde el desarrollo, hasta obtener los sellos de la Cofepris.

También, otro reto muy grande ha sido el ser esposa y mamá al mismo tiempo, el tener tiempo para mí es muy difícil, yo admiro a todas las mujeres que balancean su vida laboral y familiar.

¿Cómo influirá tu marca en la vida de las mujeres?

A mí me gustaría sumarles, que mi marca las ayude a ser la mejor versión de sí mismas, que se sientan bien en su propia piel, quitar esa competencia entre las mujeres, que todas se sientan bien consigo mismas. Espero que mi historia ayude a mujeres que han pasado por esta maravillosa experiencia de ser madres, ayudarlas a que se vean bien. Los estándares de belleza te los pones tú.

Tengo una frase que me encanta compartir, mi cuerpo es mi templo. Me cuido a nivel espiritual, emocional, física y mentalmente. Siempre busco oportunidades de los problemas que me he enfrentado, mantengo un equilibrio con la naturaleza.

Cortesía

¿Cual es tu parte favorita de emprender?

Yo creo que mi parte favorita de emprender es transmitir mi conocimiento, contar mi historia. Recibir mensajes de agradecimiento, aunque yo sea una fuente pequeña, recibir mensajes que me dicen “me inspiras muchísimo”, o “diario me meto a ver que subiste”, la verdad es padrísimo.

¿Qué nuevos productos o líneas tienes planeados lanzar en el futuro?

Ahorita tenemos una Washa corporal, que es la que te pasas para el drenaje linfático, la hicimos en conjunto con Origami, que colaboran con presos en el penal. Ahorita voy a sacar un exfoliante, que tiene componentes antiinflamatorios, también una crema para la celulitis y para la flacidez. Finalmente una crema para mejorar la circulación. Todos nuestros productos son naturales.

¿Qué consejo le darías a otras mujeres emprendedoras que desean ingresar a la industria del cuidado personal?

Primero tienen que estar seguras de querer entrar, es un mundo duro, especialmente las críticas. Pero si les gusta, que se animen, que la saquen del estadio. El proceso no es fácil, pero si te apasiona, si lo puedes hacer. También encontrar un balance entre el trabajo y gozar la vida, a ser feliz sin tantas reglas, quitarse el chip de quererse ver bien por otros, si no para ti.