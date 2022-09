Las CARAS del emprendimiento: Vianely Rivera

Tras haberse mudado a la Ciudad de México, Vianely Rivera tuvo múltiples oportunidades laborales que la llevaron a trabajar de la mano de la moda y fue así como nació su emprendimiento, Refugio, enfocado en resaltar la belleza y el poder femenino a través de trajes de baño.

Por Karen Huerta

Foto Einar González

A muy corta edad, Vianely Rivera descubrió su pasión por la moda, fashion y diseño, más tarde, tuvo la oportunidad de participar y ganar segundo lugar en Nuestra Belleza Chihuahua y desde momento supo que lo suyo es el mundo de la moda.

¿Cómo nació tu emprendimiento?

V.R: Gracias a Dios puedo decir que soy y estoy haciendo lo que siempre he querido, siempre quise tener mi propia marca, tener tu propio emprendimiento te lleva muchísimo tiempo y dedicación, por mis diferentes trabajos no había tenido la oportunidad de abrir mi propia marca, hasta la pandemia. Fue el momento ideal para poder haber emprendido con tiempo.

¿Por qué decidiste enfocarte en trajes de baño?

V.R: Un traje de baño es una pieza atemporal, un traje rojo, blanco o negro, siempre se va a vender, aunque pasamos por un momento difícil debido a la pandemia, la gente, aun así, buscaba conseguir trajes de baño de buena calidad y un poco diferentes, más creativos.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

V.R: La inversión, el atreverte, animarte a conocer el mercado de pies a cabeza. A mí me llamó mucho la atención que, al presentar los trajes de baño con una modelo la gente le gustaba, pero no tanto como cuando yo los presentaba.

¿De dónde nace tu inspiración dentro de cada proyecto?

V.R: Yo soy mi propia inspiración, me inspiro en mí misma. Por ahí he escuchado que dicen “vende lo que la gente quiera”, pero realmente a mí me ha funcionado plasmar mis gustos y compartirlo.

¿Cuál es tu parte favorita de haber emprendido?

V.R: El poder explotar mi creatividad. De las cosas que más me gustan en mi día a día es cuando en la noche, algo se activa en mí que no paro de pensar en cosas para hacer y estar innovando, no solo en mi emprendimiento sino en todo lo que hago.

¿Qué es lo que más te gusta de ser emprendedora?

V.R: El ser mujer en la actualidad es un gran reto, simplemente por ley, las mujeres ganamos menos que los hombres, es un gran momento de transición el ser mujer emprendedora es lo más bonito y lo que más me llena.