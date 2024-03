Las CARAS del momento: Gustavo Egelhaaf

Gustavo Egelhaaf está en uno de sus mejores momentos, no solo a nivel personal sino profesional, siendo protagonista de “Un buen divorcio” la nueva serie de ViX, además de estrenar el nuevo musical del Teatro de los Insurgentes, Cabaret. Es por ello que es una de Las CARAS del momento.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Me siento lo más pleno que me he sentido en mi carrera. Creo que he conseguido un balance entre las cosas que amo hacer, las que me dan estabilidad económica y también darme un espacio para existir fuera de mi profesión. Este nuevo lugar me hace muy feliz.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

Disfruto mucho el balance, siento que llegué una madurez distinta en mi carrera en donde consigo disfrutar más de lo que hago y juzgar menos o no presionarme por “el qué dirán”. Me procuro, respeto y me quiero mucho más que antes.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Que nada es tan grave, que no solo es normal si no que está bien cometer errores y lo valiosos que son para crecer. Vivía muy estresado, enfocado en nunca equivocarme cuando esos errores me han traído mucho crecimiento.

¿Cómo te describirías actualmente?

Me describiría como un hombre capaz y feliz. Pero no hablo de esa felicidad exagerada que parece un episodio maniático, más bien una felicidad franca, tranquila y pacífica.

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

Capitulo 33 - Cuando aprendió a abrazarse por lo que realmente era (risas).

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

Mis amigos, no podría hacerme más feliz saber que estoy rodeado de gente tan generosa, inteligente y amorosa.

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

A saber cuándo decir basta y tomarme un tiempo de descanso. Conocer mis límites físicos y mentales. Pero ahí la llevo (risas), estoy aprendiendo.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

¡MUCHAS GRACIAS! A veces me gustaría poderme tomar un café con cada persona que se ha tomado un momento para enviarme un mensaje, hablar lindo de mí, ver mis películas, series o ir al teatro. Les agradezco desde lo más profundo de mi ser.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

Actualmente, está recién estrenada la serie “UN BUEN DIVORCIO” por la plataforma de VIX. También en el Teatro de los Insurgentes en “CABARET”, donde interpretó a Clifford Bradshaw y estoy terminando una nueva película de la que aún no puedo hablar. O puedes ver las otras películas y series que he hecho en varias plataformas. Les recomiendo “Hasta que la boda nos separe” si aún no la han visto, la adoro.

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

@GustavoEgelhaaf en todos lados.