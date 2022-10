Las imágenes inéditas de Barack Obama y su esposa que te sorprenderán

La pareja conformada por Barack y Michelle Obama celebraron su aniversario número 30, demostrando que su amor es más fuerte que nunca.

La relación entre el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle Obama parece ir cada vez mejor, pues con el paso de los años reafirman ante el mundo lo enamorados que están el uno del otro. Con motivo de su trigésimo aniversario de bodas, ambos se dedicaron románticos mensajes en redes sociales, acompañados de inéditas fotografías juntos, donde aparecen de lo más felices.

La pareja recordó el día en el que se dieron el “sí, quiero”; Barack y Michelle cada vez demuestran que son uno de los matrimonios más sólidos del panorama internacional.

“Feliz aniversario al hombre que amo. Estos últimos 30 años han sido una aventura y estoy agradecida de tenerte a mi lado. Una vida juntos. Te amo”, escribió Michelle. Por su parte, Barack escribió, “Michelle, después de 30 años, no sé por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que gané la lotería ese día, que no podría haber pedido una mejor compañera de vida. ¡Feliz aniversario, cariño”.

30 años han pasado desde aquel día en el que Barack Obama y Michelle unieron sus vidas, y ahora recuerdan cómo fue aquel momento; y aunque en las imágenes aparecen muy sonrientes, para Michelle fue un día agridulce, debido a que su padre, Fraser Robinson, había fallecido un año antes, en 1991, tras librar una larga batalla contra la esclerosis múltiple. Murió a los 55 años. “Mi padre no estaba allí para acompañarme por el pasillo. Era una sensación agridulce porque me estaba casando con el hombre que amaba pero papá había muerto”, dijo en 2019 durante la Cumbre de la Fundación Obama.

