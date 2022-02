Las personalidades que han asistido al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

El 21 de febrero el puerto de Acapulco vuelve a vibrar con los aficionados del deporte que se darán cita otro año en el Abierto de Tenis de Acapulco, uno de los torneos más importantes de este circuito en nuestro país.

Por Jorge Alférez y Cecilia Morales Andere

Fotos Einar González, Cortesía Mextenis y Archivo CARAS

Más de 28 años han pasado desde que México se convirtiera en una de las sedes principales del Abierto de Tenis, torneo organizado por la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), sin embargo, no fue sino hasta el 2000, luego de que la Ciudad de México tuviera el certamen desde 1993, cuando finalmente se eligió a Acapulco como la nueva casa del tenis en el país.

De esta manera, formamos parte de la agenda de torneos de la ATP World Tour 500. Y aunque en un inicio nuestra nación apostó todo por ser una plaza del encuentro, para posicionar a los jugadores nacionales frente a los ojos de mundo entero, lo cierto es que también han sido muchas las estrellas de talla internacional que han llegado a México para triunfar.

Tenistas como Rafael Nadal, Thomas Muster, Carlos Moyá, David Ferrer y más, han sido algunos de los tantos atletas del deporte blanco quienes se han despedido de las playas del Pacífico mexicano victoriosos.

En 2022 el Abierto de Tenis de Acapulco estrena una nueva casa, a un costado del campo del golf del reconocido hotel Princess Mundo Imperial y, por si fuera poco, esta sede ha sido reconocida como la más grande de Latinoamérica por parte de la ATP, pues además de haber sido construida sobre una superficie de más de ocho hectáreas, las gradas de la cancha principal pueden albergar a más de 10 mil aficionados.

De esta manera, en la próxima edición del Abierto de Tenis, veremos brillar a grandes figuras del deporte, como el griego Stéfanos Tsitsipás, de 23 años de edad, quien ya se posiciona como uno de los mejores tenistas y favoritos del torneo, además del esperado regreso a México del reconocido Rafael Nadal.

El tenis a la mexicana

En entrevista con Raúl Zurutuza y Goeffrey Fernández, de Mextenis, para la edición del Abierto de 2021, ambos llegaron a la conclusión de que una pieza clave para el éxito de la justa en México, sin duda, es el ambiente y su gente.

En palabras de Raúl, “hay dos ingredientes muy importantes. Uno es que tratamos muy bien a los jugadores, sí, hay un valor agregado a la hospitalidad mexicana. El hotel y nosotros nos desvivimos por los participantes. Y la otra es el público, que parece que no, pero la gente se mete mucho a los partidos, tiene una presencia relevante y eso a los tenistas les agrada. Si a eso le agregas la parte de diversión como la fiesta de blanco, la de jugadores, que tiramos la casa por la ventana, hay mucho festejo y en todos esos temas tratamos de que los jugadores participen. Creo que el torneo ha hecho una buena labor en apapacharlos y consentirlos”.

Por su parte, Goeffrey aseguró estar conscientes de la situación por la que aún atravesamos y debido a la cual, el evento no puede ser como solía, mas no por ello deja de ser una fiesta deportiva. “Definitivamente no estamos para hacer grandes conglomeraciones de personas. Sabemos que nuestras fiestas no bajaban de 700 personas y es muy complicado tener celebraciones así. Pero tendremos diferentes áreas abiertas, que van a ser hospitalities, donde la intención es que la afición pueda disfrutar de estos espacios diseñados para las relaciones públicas y el networking”.

Asimismo, aseguró que el éxito del torneo en nuestro país también se debe a su deseo por innovar y mejorar cada día más. “Nos gusta innovar y reconocer dónde nos equivocamos. Día con día apuntamos los errores y los arreglamos. La parte fundamental es que nos caracterizamos por el excelente servicio. Siempre pensamos en los detalles que hacen la diferencia”.

Las CARAS del Abierto

Como todos los años, Carlos Slim Helú, Alejandro Burillo, Olegario Vázquez Raña, Ana Paula de Haro y Pamela de Abiega, por mencionar algunos, asisten a Acapulco para vivir la emoción del Abierto Mexicano de Tenis, que va más allá de las canchas. Y aquí, algunos de los momentos que nuestra lente capturó.

Desde el inicio del torneo en Acapulco, la sociedad y empresarios se reúnen para apoyar a los mejores tenistas, pero ¿qué pasa fuera de los terrenos del estadio? Las instalaciones –más allá del recinto– se convierten en lugares de encuentro en donde las personas celebran la fiesta más grande del deporte blanco en el país.

Un must es la reconocida fiesta blanca con antorchas, velas y quinqués donde se ilumina el cielo repleto de estrellas; algunos jugadores, familias y grupos de amigos asisten a este evento que ya es una tradición, además de otras pequeñas celebraciones que también son parte de la agenda, como la fiesta en casa del empresario Rodrigo Herrera Aspra, la de los Slim, los Alemán y un largo etcétera.

