Bien dicen que “Las Vegas es siempre una buena idea”, no por nada es uno de los destinos favoritos de los mexicanos a la hora de viajar, festejar una fecha especial y, claro está, celebrar el Día Nacional de la Independencia.

Si existe un lugar en Estados Unidos que ha sido testigo de un sinfín de historias, ese ‒sin duda‒ es Las Vegas, Nevada. Incluso, mucho antes de su fundación como ciudad en 1905, pues debemos recordar que este territorio al igual, que gran parte del suroeste de la Unión Americana, formó parte de México hasta 1855.

Cerca de cien años después, para finales de la década de 1940 y terminada la Segunda Guerra Mundial, Las Vegas ya se posicionaba como la capital del entretenimiento. Grandes hoteles se alzaban entre las avenidas principales, al tiempo que, para 1959, se colocaba el icónico letrero de “Welcome to Las Vegas”, creado por Betty Willis.

Para entonces, la metrópoli ya era todo un referente de la escena del espectáculo, pues para mediados de los años 40, el showman y pianista estadounidense Liberance, había sido el primer artista en obtener una residencia. Seguido de él vinieron grandes exponentes de la escena musical, tales como Frank Sinatra y Elvis Presley. Una tradición que continúa en el presente, puesto que personalidades como Britney Spears, Lady Gaga, Celine Dion, Elton John y más… han pasado por largas temporadas en este sitio.

HOT LIKE MEXICO

Desde hace varios años, Las Vegas se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los mexicanos en sus vacaciones. Lo antes mencionado quizá, dado el auge que esta ciudad ha tenido en el pensamiento colectivo dada la presencia de abundante talento nacional frecuente por aquí, además de la diversión garantizada y para todas las edades que ofrece la localidad ubicada en el estado de Nevada.

Si vamos un poco al pasado, fue en mayo de 2010 cuando Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se enfrentó por primera vez en un cuadrilátero de Las Vegas, contra el puertorriqueño Miguel Cotto. Y fue seguido de este triunfo, que el destino se volvió un referente del boxeador originario de Jalisco.

Más adelante, el Canelo haría del 15 de septiembre la fecha por excelencia de su tan esperada pelea en Las Vegas. Asimismo, han sido muchos los artistas mexicanos que se han presentado en los escenarios del famoso destino, mismos que ‒durante el mes de septiembre y en el marco de los festejos por la Independencia de México‒, año con año, llegan a Las Vegas para celebrar en grande.

Personalidades como Alejandro Fernández, Luis Miguel, Marco Antonio Solís y Alex Lora, junto al Tri, han sido referentes. Por todo lo anterior y bajo una fuerte afición al deporte, a la música y la fiesta mexicana, es que Las Vegas se pinta de verde, blanco y rojo en esta temporada.

TO DO LIST

Hoy día, podemos encontrar en esta ciudad todo tipo de actividades para cualquier edad, gustos y planes. Por ejemplo, mantenerte en contacto con la naturaleza mediante sus múltiples experiencias, espacios y reservas, consentirte en el mejor spa, visitar los hoteles clásicos y los más temáticos como el New York, New York o The Venetian, sentir toda la adrenalina a flor de piel al sobrevolar la zona en un helicóptero, o bien, al subirte a atracciones extremas como las que hay en The Stratosphere, recorrer museos y realizar actividades culturales, disfrutar de un espectáculo musical o del Cirque du Soleil, ser testigo de los mejores eventos deportivos, y claro está, gozar del mejor ambiente y oferta gastronómica que se ofrece aquí. Lo cierto es que hoy todo es posible en Las Vegas, no por nada es conocida como la capital del entretenimiento.

