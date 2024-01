Lorenzo Lazo y Luz Blanchet posan juntos para CARAS en el mes del amor

Fotos Israel Hernández, Einar González y Christopher Armenta

En este mes donde el amor es el protagonista, nos sumergimos en sus historias de amor, exploramos sus mejores experiencias y aventuras favoritas. Cada una resalta la complejidad y la autenticidad del amor en todas sus formas, revelando así la belleza única que se encuentra en el corazón de estas conexiones tan especiales.

PAULINA DÍAZ ORDAZ Y NACHO MARTÍNEZ

¿QUÉ ES LO MÁS LOCO QUE HAN HECHO JUNTOS?

Paulina: Hemos tenido la suerte de poder hacer varios viajes juntos, y aunque no son tan locos, definitivamente han sido originales. Uno de ellos fue en velero, donde solo éramos nosotros dos. También tuvimos la aventura de recorrer en cuatrimoto gran parte de España, entre las montañas, disfrutando de la autenticidad de cada rincón. Cada uno de estos viajes ha sido una aventura única, llenándonos de recuerdos inolvidables.

¿CUÁL ES LA FECHA ESPECIAL QUE MÁS DISFRUTAN CELEBRAR JUNTOS?

Paulina: En realidad, nuestra relación es a distancia, pues estamos separados por unos 9 mil kilómetros de distancia. Esto hace que cada vez que nos vemos sea algo especial.

JUSTIN MORGAN Y OLIVIA PERALTA

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HACE REÍR DE TU PAREJA?

Olivia: Creo que lo que más me hace reír de Justin es su forma de reaccionar ante muchas cosas de la cultura y la vida en México, ya que, al no ser de aquí, hay muchas cosas que son nuevas para él, lo que a veces hace que no entienda de repente. Justin: Creo que no hay una sola cosa en particular, ya que nos reímos mucho juntos o el uno del otro , todos los días. Siempre hemos tenido un sentido del humor en nuestra relación, y creo que eso nos acerca bastante como pareja.

¿CUÁL ES LA MEJOR LECCIÓN QUE HAS APRENDIDO DE TU PAREJA?

Olivia: Lo que más he aprendido de él es la templanza. Justin tiene una forma bastante equilibrada y tranquila de reaccionar ante situaciones, mientras que yo tiendo a ser más apasionada y reactiva, por lo que complementa bien conmigo. Justin: En general, creo que la mejor lección que me ha dado Olivia es cómo ser un gran padre. Me convertí en papá por primera vez a los 44 años y no estaba seguro de cómo abordar una responsabilidad que realmente cambia la vida. Sin duda, estoy aprendiendo de la mejor.

DESCUBRE LA EDICIÓN COMPLETA DE FEBRERO 2024 EN SU VERSIÓN DIGITAL E IMPRESA.

LUZ BLANCHET Y LORENZO LAZO

¿CUÁL ES LA TRADICIÓN QUE MÁS DISFRUTAN JUNTOS DURANTE LAS FIESTAS?

Lorenzo: Para nosotros, el 2023 marca el comienzo de primeras veces, nuevas experiencias y tradiciones. Es el primer año en el que celebraremos las fiestas juntos, rodeados de gran parte de nues tra familia. Estamos emocionados por crear nuevas tradiciones.

¿CUÁL ES SU VIAJE MÁS MEMORABLE JUNTOS Y POR QUÉ?

Lorenzo: Definitivamente, nuestro viaje a Las Vegas para el cumpleaños de Luz fue inolvidable. Luz: Lorenzo escuchó que quería ir a la esfera de Las Vegas, así que se encargó de todos los detalles del viaje para llevarme a celebrar.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE SORPRENDIÓ AL PRINCIPIO DE SU RELACIÓN?

Luz: Creo que lo primero que me sorprendió fue la atención que él muestra cuando platicamos. Me encanta que sea tan detallista y siempre dispuesto a ayudarme. Lorenzo: Luz triunfa por su dedicación y superación. Es una gran madre y mujer, transformadora, con ingenio creativo. Admirable en su franqueza, honestidad y compromiso. Destaca por su seguridad al ser mujer, y riqueza emocional.

SERGIO O’FARRILL Y ANGIE TADDEI

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE SORPRENDIÓ AL PRINCIPIO DE SU RELACIÓN?

Angie: Lo que más me sorprendió de Sergio fue descubrir lo que despertó en mí, su reflejo apasionado, siempre dispuesto a todo, su energía positiva, y su filosofía de vida. Cómo logró rescatar estas partes de mí que, entre la monotonía, olvidamos quiénes somos. Sergio: Creo que todo en Angie me sorprende, cómo nos sentimos tan bien juntos, las risas compartidas y lo liviana que es la vida a su lado, quién es como mujer, amiga y madre.

¿CUÁL ES LA FECHA ESPECIAL QUE MÁS DISFRUTAN CELEBRAR JUNTOS?

Angie: Somos una pareja que celebra cada ocasión, pero creo que los cumpleaños son especiales porque organizamos viajes, los cuales en ocasiones son sorpresa para el otro. Ambos disfrutamos mucho de esto, siempre que podemos, nos escapamos.

DOMINGO DELAROIÈRE Y FER MILLÁN

¿CUÁL ES EL LUGAR MÁS EXÓTICO EN EL QUE HAN ESTADO JUNTOS?

Fer: Creo que el lugar más exótico en el que hemos estado juntos fue una vez que nos perdimos en Marruecos, en la ciudad de Fez, la cual es como un laberinto. Para salir, tomamos un tren muy temprano, pues por lo estrechas que son las calles, los coches no podían llegar hasta el hotel, así que nos tocó caminar con las maletas y lámparas de mano para alumbrar las calles.

¿CUÁL ES SU MAYOR SUEÑO COMPARTIDO?

Domingo: El mayor sueño que compartimos es experimentar la felicidad en cada día de nuestra vida, y poder disfrutar de cada momento juntos.