Lucía Gómez Robledo: Amor por México y el arte

Actualmente, la actriz tiene un par de proyectos en puerta, el más reciente se trata de Love at Mariposa Beach. La película contará la historia de Claire, una blogger que con dificultades para viralizar su blog, decide regresar a la costa donde creció. Ahí, descubrirá algo que tal vez no estaba buscando.

Lucía nos compartió su experiencia al hacer esta película y lo que significó para ella

“Te llevan a la playa a filmar, ¿qué más puede uno pedir en la vida?. Cuando tienes una grabación en la que tienes que sacar toda la producción de la ciudad, sucede que todos se hacen familia más rápido. Además estábamos en un lugar donde terminaba el día y era de ‘te veo en la playa’. Espectacular y David Martín Porras, nuestro director, es la persona más divertida de este planeta.

La actriz además mencionó lo grato que fue interpretar un papel que por una parte es lejos, pero también cerca de casa, ya que su personaje en la película a pesar de nacer en México, ha vivido toda su vida en el extranjero.

“Se me hizo muy bonito conectar con tantos mexicanos que sí han tenido esta vida entonces esta es la historia de esta estadounidense a quien su mamá no le explico mucho de por qué tuvo que mandarla fuera de México, qué onda con ese país etc”

Además, Lucía menciona que esta historia es contada en forma de comedia, sin embargo, sabe que también es importante hacer proyectos que resalten la importancia sobre migrantes que tal vez si hayan tenido que viajar a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Asimismo, habló de lo grato que fue descubrir nuevos talentos e impulsarse a hacer cosas nuevas para este proyecto. ¿Una de ellas? Cantar.

“Recuerdo que estábamos ya grabando en San Pancho cuando me preguntaron si sabía cantar. ¿Que cómo me sentiría haciendo una escena de canto en vivo y yo dije ‘qué’? Pero después pensé que iba a estar frente al mar, en la playa con ballenas al fondo y dije: ¡obvio! (risas). En el piloto de Volver a Caer hay una escena donde Maxi Iglesias y yo cantamos, entonces a partir de ahí, la gente me preguntaba si alguien había doblado mi voz y no! Si soy yo pero fue muy difícil! (risas)”, compartió.

Volver a Caer es la serie en la que Lucía también participó acompañada de Kate del Castillo, Maxi Iglesias , Ruben Zamora, Martín Altomaro y más.

“Ya tenía mucho tiempo que no había hecho drama, yo siempre pensé que mi trayectoria artística iba a ir más por ahí pero mi carrera me ha llevado por ahora hacia la comedia. Admito que en algún punto yo me imaginaba siendo Lady McBeth toda la vida.

Además compartió que ya había leído la obra sobre la que está basada la serie, así que ya sabía cómo acababa y conocía a fondo los personajes. “Algo que me gustó mucho sobre esa serie, es la forma que fue adaptada de forma más específica. Por ejemplo si en la novela decían que un personaje estaba deprimido y ya. En la serie se dio más detalle sobre qué era esa depresión, la cual era postparto. Entonces para mí fue un honor tener la oportunidad de contar algo que a mucha gente le afecta” explicó.

Cortesía

Lucía, el haber estudiado literatura latinoamericana crees que te haya impulsado de alguna forma hacia la actuación?

“Creo que personalmente, mi pasión es la ficción, el papel, un personaje, una obra de teatro, lo que sea. Creo que el poder contarnos historias para entender cosas que tal vez no entenderíamos de ninguna otra forma, es algo que me enganchó desde niña. Uno no tiene por qué tener esa vida o vivir en el continente de la historia pero por la manera en que se escriben estas vidas, es como si de verdad pudiéramos entenderla. “

Respecto a escribir y actuar en un proyecto hecho por ella, Lucía menciona que actualmente se encuentra adaptando una obra de teatro. “Es una obra a la que le tengo mucho cariño porque la hemos llevado por todos lados y además es de esos proyectos que salió con cuatro maletas y siete pesos pero está saliendo. El personaje principal es de una mujer de 34 años que descubre que tiene cáncer de mama pero además su personalidad es un poco ácida, entonces es una historia fuerte pero interesante” compartió.

No cabe duda que México tiene una historia como ninguna otra, por ello. Lucía menciona la importancia y el anhelo que tiene por ver algunas de estas historias ser tarifas a la la pantalla chica o en teatro. “Me encantaría ver producciones históricas, me interesa mucho eso porque realmente casi nunca lo vemos. Toma por ejemplo la historia Europea, hay mil películas de la segunda guerra mundial. Entiendo que a nivel de producción hacer algo sobre las culturas mayas y aztecas podría ser difícil pero también podría ser muy exitoso. ”

Lucía, qué tipo de historias creen que deberían ser contadas actualmente?

“Yo no entiendo como seguimos teniendo acceso tan fácil a armas, estoy muy enojada con Estados Unidos. Matar por matar, la guerra ... .creo que es lo más absurdo de lo absurdo. Pienso que respecto a las armas, nadie ha entendido la lección y sigue pasando. En lo personal, algo que me llegó con muchísima tristeza pero al mismo tiempo fue muy necesario, fue la película de Ruido. Ya sabía uno a lo que iba pero una historia en donde una madre busca a su hija, jamás deja de ser doloroso.”

Finalmente, la artista se despidió describiendo que es feliz haciendo lo que hace y que quiere hacerlo hasta que sea una persona mayor.

“Es muy importante siempre vivir en curiosidad y tenerla viva. Nunca me han dicho que tengo un día de llamado más y he pensado en que cansancio, al contrario! Ya nos dimos cuenta que el mundo se puede detener en cualquier momento y tristemente puede volver a pasar. Así que siempre que tengo la oportunidad de construir cualquier personaje, lo considero un absoluto privilegio” compartió.