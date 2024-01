Lupita Jones fue hospitalizada para someterse a cirugía, este es su estado de salud

Lupita Jones tomó sus redes sociales para hablar del motivo que la llevó a ser hospitalizada y sometida a una operación debido a que hace tres años durante un chequeo le detectaron “algo extraño” en uno de sus senos que mantuvo en vigilancia médica.

La guapa exreina de belleza reveló que se sometería una cirugía para extirpar lo que le encontraron en uno de sus senos. “Les cuento que me estoy internando en el hospital porque tengo que someterme a una cirugía, no es nada grave, pero es un tema que me detectaron hace como tres años, que se estuvo monitoreando”, dijo Jones aclarando que no se trata de nada grave pero si tuvo que atenderse para evitar alguna complicación.

“El doctor me advirtió que si se notaba algún cambio en esto se tenía que intervenir para retirar eso que me encontraron por ahí", dijo la empresaria de 56 años que destacó la importancia de los chequeos médicos.

Lupita Jones ha mantenido al tanto a sus seguidores para evitar especulaciones sobre su estado de salud. En un video aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido de sus amigos que le han enviado sus mejores deseos para su pronta recuperación.

Lupita Jones fue la ganadora de Miss Universo en 1991 INSTAGRAM

Asimismo, Lupita, quien apareció recostada en la cama del hospital portando su bata y adormilada por la anestesia, expresó que se encuentra con un poco de dolor tras la operación, pero informó que todo salió bien.

“Ya salí de la cirugía. Todavía estoy un poquito mareada con la anestesia, pero todo salió bien, estoy un poquito incómoda y me duele un poco. El dolor dijo que todo estuvo bien. Ya les contaré todo lo que pasó, pero gracias a Dios todo en orden”.