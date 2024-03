Maluma presume las fotos de París en Instagram y las redes sociales enloquecen

La semana comenzó con una sonrisa para todos, pues Maluma presumió las fotos de París, la nena que recientemente tuvieron él y Susana Gómez, en su cuenta de Instagram.

“Mis primeros 15 días como Papá, esto es lo mejor que he vivido en mi vida”, escribe el cantante colombiano en la publicación, que consta de nueve fotos y un video donde Maluma se ve enloquecido con París.

¿Cuándo nació París, la hija de Maluma?

París nació el pasado 9 de marzo en un hospital de Medellín , Colombia, pero la noticia se dio a conocer por medio de las quejas de algunas personas a las que no se les permitió la entrada ese día a la Clínica El Rosario porque el intérprete de temas como “Según quien” y “Cuatro babys” había mandado cerrar el lugar para tener privacidad en cuanto naciera su bebé.

París es la primera hija de Maluma y Susana Gómez, a quienes se les vio juntos por primera vez a finales de 2020 por las calles de Beverly Hills. Al principio, el colombiano negó los rumores e incluso dijo que él no se enamoraba “ni a bala”, pero al año siguiente se les comenzó a ver juntos más seguido y para las fiestas navideñas de 2021, el cantante de “Hawai” oficializó su relación en un post en su cuenta de Instagram, aunque en ese post no se apreciaba bien la cara de los dos.

Maluma no ha ocultado la emoción que la da ser papá y ahora presume las fotos de París en Instagram, y como era de esperarse, las respuestas de felicitaciones de sus fans no se hicieron esperar. Por lo visto, la nena de Maluma y Susana Gómez no solo trae locos a sus papás.