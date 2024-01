Marcelo, hijo de Carlos Bremer despide al empresario y le hace una promesa

El reconocido empresario Carlos Bremer y su esposa, ahora viuda, Adriana Ibarra tuvieron cuatro hijos: Marcelo, Adriana, Paulina y Carlos, quienes se mantienen muy reservados con los detalles de su vida personal en redes sociales.

Sin embargo, Marcelo Bremer decidió tomar su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en memoria de su padre, quien fue su gran ejemplo y a quien le hizo la promesa de poner su nombre en alto.

Marcelo, es egresado del Tecnológico de Monterrey y se desempeña como CEO de una cadena de gimnasios llamada de Zone Fitness Collective, una cadena de gimnasios.

“Papi, después de ver nuestras fotos juntos, esta se me hizo la más adecuada para honrar tu legado. Siempre preocupado por tu país y siempre poniendo el nombre de México en lo más alto posible”, expresó el joven con una foto en la que aparece con su padre sosteniendo la bandera de nuestro país con una Virgen de Guadalupe al centro, y al fondo se observa un ring de boxeo.

“Papi te quiero mucho con todo mi corazón y nos vas a hacer mucha falta a todos, pero sabes, tu misión está cumplida. Es impresionante papi como tocaste vidas de gente que ni te lo esperabas. Gracias por regalarnos tanto en tu trayecto de vida. Gracias por estar siempre pendiente de cada uno de la familia. Gracias por tu humildad”.

Marcelo agradeció infinitamente las enseñanzas que su padre Carlos Bremer le dejó en vida, las cuales preevalecerán como parte de su legado.

“Gracias por enseñarnos lo que es apoyar de corazón sin buscar nada a cambio. Gracias por apoyarme a mí y a muchos emprendedores a cumplir nuestros sueños. Gracias por siempre abrazarme cuando no veía la luz. Gracias por formar tu segunda familia, la familia Value, papi dejaste a Value en manos de puro grande. Gracias papi por darme a la mejor mamá y hermanos. Descanza en paz. Te lo mereces. Gracias por permitirnos despedirnos de ti y por dejarnos en tanta paz”.

Finalmente, el hijo de Carlos Bremer manfiestó que en conjunto con su mamá y sus hermanos sacarán la fuerza para salir adelante. “Estamos más fuertes que nunca, y como dijiste en la cena de Año Nuevo, lo mejor está por venir. Te amo un abrazo al cielo papi. Estamos muy orgullosos de ti y quiero que sepas que seguiremos poniendo tu nombre en alto. Esta vida va por ti”.