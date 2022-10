Mariana Rodríguez y Samuel García revelan el nombre de su hija

El gobernador de Nuevo León y su esposa compartieron en redes sociales un video en el que aparece el nombre que llevará su primera hija.

Samuel García y Mariana Rodríguez están sumamente ilusionados con la llegada de su primogénita; en redes sociales han compartido avances del embarazo de la titular de Amar a Nuevo León, y este sábado decidieron anunciar cómo llamarán a la bebé que esperan.

Mediante un video en el que muestran sus manos una sobre otra encima de una hoja de papel en el que se lee “Samuel + Mariana =”, enseguida se muestra en otra hoja el nombre de la niña que se llamará: Mariel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariana Rodríguez Cantú (@marianardzcantu)

Hace unas semanas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez revelaron el sexo del bebé que están esperando. En un video que compartieron en redes se observa a la pareja compartiendo el momento de la revelación con sus amigos y conocidos.

Rodríguez aseguró que se trataba de una niña, aunque Samuel apostaba que el sexo del bebé era un niño. Finalmente, la pareja tomó una botella de aerosol y accionaron el gatillo para descubrir que se trataba de una niña.

También lee: YADHIRA CARRILLO DESATA COMENTARIOS EN SUS REDES POR ESTA FOTOGRAFÍA

El gobernador y su esposa lanzaron humo rosa y bañaron a sus invitados en confeti blanco y rosa para compartir que están a la espera de una niña.

Fue a finales de agosto que Mariana anunció que está embarazada; la influencer compartió la ilusión que siente al convertirse en madre.

También lee: STEPHANIE SALAS LE ENVIÓ UN CARIÑOSO MENSAJE A HUMBERTO ZURITA

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, se lee en la publicación que ambos compartieron hace unas semanas.

Mariana y Samuel atravesaron un difícil momento en 2020, debido a que sufrieron un aborto espontáneo, por lo que ahora la influencer requiere una inyección anticoagulante para que su bebé crezca sana.