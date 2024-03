Desde que era pequeño, Mariano tenía una fascinación por conocer y entender el espacio donde vivían los demás, por lo tanto, al presentarse la oportunidad de el poder crear esos espacios, supo que había encontrado uno de sus llamados. Entonces, Mariano Aguirre, el artista mexicano que redefine el concepto de crear, explica cómo fue su inicio dentro de este mundo y cómo se ha ido transformando.

“De mis primeras memorias son los videojuegos y las casas ajenas. Respecto a lo primero, me daba mucha curiosidad saber cómo un personaje (aunque fuera de computadora) se adaptaba a vivir en un espacio. Junto con esa curiosidad tambien me gustaba mucho dibujar y creo que eso ayudó a disfrutar mucho la carrera. Ya saliendo de trabajar, comencé en una constructora, pero no me gustaba dibujar proyectos de alguien más, sobre todo porque siento que no existía esa parte creativa, entonces me aburría”, recuerda Mariano.

Teniendo apenas 23 años, el arquitecto entendió en ese entonces que, de si quería explotar su creatividad y esencia al máximo, tendría que poner su propio despacho, y es exactamente lo que hizo.

“Mi primer acercamiento fue con Casa Palacio, estuve ahí ocho años y me sirvió mucho sobre todo en el tema de diseño porque, como comprador, empecé a viajar mucho y conocer toda la parte del interiorismo, que, a pesar de ir usualmentede la mano, no es lo mismo que arquitectura”, explica Aguirre.

Una definición propia de arquitectura

Una de las versiones más simplificadas de la definicion de la palabra arquitectura es el “arte de proyectar y construir edificios”, sin embargo, este arte se ha expandido a otros aspectos con el paso de los años. Algo que Mariano tiene muy claro y nos explica por qué.

“Respecto al tema de acabados o estilos, es totalmente sobre sentimiento. Todo lo que veo en revistas, redes, naturaleza, el color del año, lo que sea. Muchas cosas son cíclicas y por eso regresan las tendencias, eso me genera ese sentimiento como que por ahí va. Para la parte de función, depende mucho de tu escuela, para mí la corriente que siempre me hizo sentido, es que la forma siga la función”.

El otro Mariano Aguirre

Siendo humanos, es imposible cuestionarnos a veces a qué nos dedicaríamos sino hiciéramos lo que hacemos, y en muchos casos, esa otra vida se quedará en él hubiera. No es el caso de Mariano, ya que, pese a tener una carrera establecida como arquitecto, el también actor comparte que, además de la creación física, el teatro es un espejo en el que siempre se ha visto.

“Una vez que tuve mi despacho a los 30, decidí regresar al teatro y al canto, algo que desde niño también siempre quise, pero que dejé por querer ser una persona responsable. Hoy lo hago y de hecho estoy por estrenar mi obra de teatro “Titanio Tecol” en el Foro Shakespeare”.

¿Cuántos pueden presumir ser grandes arquitectos y actores sobresalientes? Einar González

A medida que el mundo cambia y se actualiza, aspectos como la inteligencia artificial encuentran poco a poco su lugar en cualquier tipo de carreras, y en el caso de arquitectura no es diferente. Por lo tanto, el arquitecto nos comparte su opinión sobre cómo podría reinventarse una carrera como la suya.

“Yéndonos hacia un lado positivo (risas) creo que en mi caso siempre me he apoyado mucho en la tecnología. Los renders llegaron a cambiar el juego en ese sentido y a mí, de hecho, me gustaba. Hoy en día usamos modelos 3D con nuestros clientes porque es lo más cercano a algo real y ayuda a visualizar y tomar decisiones. Creo que como en muchos casos, el usar la inteligencia artificial de forma positiva puede agilizar muchos procesos”.

Finalmente, Mariano explica y comparte aquellos símbolos y consejos que han establecido sus carreras, los cuales, además considera importantes compartir con el mundo.

“El signo de MAAD es una hormiga porque son excelentes constructoras y es un insecto que siempre trabaja en equipo. Sobre emprender, una amiga me habló la semana pasada porque justo quiere iniciar un proyecto y me pidió consejos. Creo que lo más importante es no frustrarse porque lo que tú puedes tener en mente, es muy probable que nunca sea lo que tenías pensado desde el principio. La resiliencia y la no resistencia al cambio es lo importante. Creo que algo que le diría hoy a ese niño que apenas empezaba a descubrir que le arquitectura era su pasión, es que lo disfrute. Hoy en día me estreso mucho, él no lo debería hacer”.