Mel de Haene nos habla de su nuevo libro: Mamá sin letras chiquitas

La influencer Mel de Haene se ha convertido en un referente para muchas mamás al abrir la conversación a temas de los que nadie habla. Ahora, nos presenta su nuevo libro, el cual es una recopilación de todo lo que ha aprendido y que día a día comparte con sus seguidoras en redes sociales.

“La relación con nuestra mamá es la más importante de nuestras vidas y nos puede marcar tanto para bien como para mal. Ser una mamá sin letras chiquitas es hablar de lo que nadie más lo hace, eliminando tabúes y la mente cerrada con la que muchas crecimos”, afirma la creadora de contenido.

No obstante, nos comparte que, al ver puro confeti y felicidad sobre la maternidad en redes sociales, se sentía frustrada y decidió abrir una cuenta para encontrar gente que se sintiera como ella, sin imaginarse que podría convertirse en su trabajo.

“Para mí, el primer postparto fue durísimo y no podía creer que nadie estuviera hablando de eso, estaba profundamente enojada con todas las mamás que conocía que no me lo habían contado. Mi cuenta de Instagram empezó como un hobby, queriendo desahogarme, compartir y encontrar a alguien que se sintiera como yo”.

Asimismo, asegura que el crecer con una herida de mamá, la cual sentía que no la quería, pero que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, le dejó dos opciones; o rechazaba la idea de la familia o trabajaba para convertirse en esa mamá que necesitaba; eligió la segunda. “Hoy puedo decir que, después de muchísimos años y terapia, soy la mamá que prometí ser.”

Cortesía

Sobre su nuevo libro, nos cuenta: “Pedí que el fondo de la portada sea naranja porque toda yo soy de ese color, mis hijos igual; es como mi sello, mi imagen”, revela entre risas. Lo que más disfrutó de escribirlo fue revivir todas las etapas; desde que vio la prueba positiva, las pataditas, la cesárea y todo lo que ha pasado hasta el momento. Para terminar, nos comparte lo que ha sido para ella abrir la conversación a temas tan controversiales.

“Me siento profundamente agradecida de poder poner mi granito de arena para ayudar a las mamás a mejorar la comunicación con sus hijos, a hablar de temas que son tabú y a romper con creencias limitantes”.

