Melania Trump es objetivo de burlas por su más reciente tweet

La Primera Dama de los Estados Unidos se ha metido en problemas durante sus últimos días en la Casa Blanca. Parece que la Familia Trump no para de tomar malas decisiones en sus cuentas de redes sociales, y ahora es Melania la que está al centro de la controversia por un tweet. Tras la expulsión de su esposo, el presidente Donald Trump, de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram la modelo ha causado enojo con su más reciente mensaje.

Una de las iniciativas que impulsó Melania en su papel como Primera Dama fue la campaña #BeBest, un programa anti-bullying. La Primera Dama mandó un corto mensaje en Twitter, sobre el legado que deja atrás con su salida de la Casa Blanca. “Debemos continuar dando una voz a los niños de la nación y los problemas que impactan sus vidas,” escribió. “Son los valores y el espíritu de las personas estadounidenses”.

As the legacy of #BeBest comes to a close at the @WhiteHouse, we must continue to give a voice to our Nation's children & the issues that impact their lives. It's the values & spirit of the American people that inspired Be Best & it's those values that will carry on its mission. pic.twitter.com/fRBTWphmlj

— Melania Trump (@FLOTUS) January 15, 2021