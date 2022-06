¡Katya Echazarreta es la primera mexicana en llegar al espacio!

Katya Echazarreta con 26 años de dad y doble nacionalidad, también es la estadounidense más joven en superar la atmósfera terrestre. Desde muy niña soñó con viajar al espacio y años después lo consiguió, de esta manera, Katya ha sido un claro ejemplo de que los sueños se cumplen si trabajas por ellos.

“Todos me decían que esto era un sueño de niños, que no iba a pasar, que era imposible. Que debería enfocarme en algo más serio”. “Cuando una niña se lo diga a alguien, ya no habrá excusa, porque ya pasó, ya lo hice, y ellas podrán también”, dijo en una entrevista con BBC.

La joven que fue parte de la misión NS-21 de Blue Origin, estudió Ingeniería Eléctrica. Nació en Guadalajara y a los 7 años se mudó con sus padres a la frontera con EE.UU, entre Tijuana y San Diego donde finalmente se estableció, aunque fue difícil vivir lejos de sus abuelos, tíos y primos, sin embargo, el cielo le hacía sentir que estaban cerca de ella.

“Para mí es muy importante esa conexión que tenemos con el cielo, las estrellas, el espacio, porque me ayudaba mucho a saber que, aunque estábamos muy lejos, al menos podíamos ambos salir y ver la luna, ver las estrellas, y que estábamos viendo algo muy similar”.

Desde niña manifestó su interés en convertirse en astronauta; trabajó como líder de pruebas de la NASA.

La joven tenía muy claro que perseguiría su sueño hasta conseguirlo, en dicha entrevista recordó que cuando tenía 6 años de edad estaba junto a su mamá esperando un autobús, volteó al cielo y le preguntó que cuál era la carrera más difícil que alguien puede tener, a lo que su madre respondió, “eso depende, pero para ti, yo creo que ser astronauta”, a lo que Katya dijo,”ok, eso es lo que voy a ser”.

Everytime I try to sleep, I keep seeing Earth. The curvature, the colors, the clouds… it’s changed my outlook on life.

Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las nubes…ha cambiado mi forma de ver la vida, de verdad.@SpaceHumanity pic.twitter.com/q4De6BB0WE

