Miss Teen USA: quién es Kayla Kosmalski, la modelo con Síndrome de Down que se convirtió en Miss Simpatía

Kayla Kosmalski, una modelo con Síndrome de Down, se convirtió en Miss Simpatía en el certamen de belleza Miss Teen USA. A pesar de que no ganó el concurso, la joven de 18 años conquistó el corazón de los asistentes.

Los medios locales afirman que “la verdadera victoria de Kayla radica en su capacidad para inspirar y desafiar las expectativas sociales”.

Por su parte, Kayla declaró para la revista People que quiere mostrarle al mundo “que las personas con síndrome de Down pueden hacer cualquier cosa”.

Kayla obtuvo el título de Miss Simpatía, un reconocimiento a su carisma, espíritu, destacando su capacidad para inspirar y desafiar las expectativas sociales.

Su experiencia en el escenario fue descrita como “increíble” y su entusiasmo reflejó su deseo de demostrar que los sueños grandes no tienen barreras.

“Solo quiero decir que las personas con síndrome de Down pueden hacer cualquier cosa en sus vidas. Son lo que son… increíbles y el síndrome de Down no me detiene”, dijo Kayla con una sonrisa mientras se dirigía al público desde el escenario.

Kayla Kosmalski, modelo y activista

Kayla acaparó los titulares en mayo de este año cuando se coronó como “Miss Delaware Teen” a sus 18 años, siendo un momento único para la joven modelo pues fue uno de los primeros pasos que dio la también activista en demostrar que las adolescentes, mujeres y personas con síndrome de Down también pueden ser partícipes de estos concursos de belleza, así como cumplir sus sueños.

Además de ser un acérrima competidora, con determinación inquebrantable y una amante de los deportes desde temprana edad, Kayla también es una activista por los derechos de las personas con síndrome de Down, pues ayudó a promulgar la “Ley Kosmalski”, que establece que toda persona con síndrome de Down puede obtener su independencia económica para que pueda cumplir sus sueños.