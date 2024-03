Mónica Vargas: La importancia de ser una productora en México (ENTREVISTA)

Cuando surge la idea para producir una película, una serie, o un cortometraje, existe un caos en esos primeros momentos. Esto es algo que Mónica Vargas conoce bien y nos explica la manera en que ese caos encuentra su orden. La misma productora de seires como “Club de Cuervos”, “Netas divinas”, “Horario estelar”, “Cada minuto cuenta” nos comparte cómo empezó este viaje.

“Esto comenzó el segundo día que entré a la universidad. Yo estaba en el propedéutico de mi carrera y fue gracias a la sociedad de alumnos, en la que estaban Leonardo Zimbrón y Raymundo Díaz-González, que me interesó por primera vez. Cuando me preguntaron qué quería hacer, les dije que producción de cine y para mi sorpresa, Leo también quería eso. Y fue así como nació nuestra casa productora”, dice Mónica a “CARAS”, quien explica que fue hasta seis años después cuando pudieron realizar su primer película, “Efectos secundarios”, y nunca se detuvieron.

Mónica Vargas y el arte de ser una productora en México

¿Cómo funciona Traziende Films, tu casa productora?

Nosotros siempre estamos generando proyectos propios. Lo que sucede después es buscar a un guionista que nos ayude con el desarrollo de la historia, luego hacemos un pitch deck e idealmente propuestas de talento. Posteriormente encontramos el sistema de financiamiento para después buscar a las productoras, nos reunimos con las mejores cabezas de departamento para buscar locaciones y finalmente, nos vamos al set.

¿Cómo fue la experiencia de producir “Club de Cuervos”?

Esta serie fue un parteaguas en mi carrera y mi vida. El desarrollo de esta historia fue padrísimo, tanto que venderla fue una locura. Una vez que tuvimos el go para realizarla, tuvimos que buscar escritores, entender el mundo del futbol y llevarlo a la idiosincrasia mexicana.

¿Qué hay de “Netas divinas”?

Desde el inicio me pareció increíble, sobre todo porque no habíamos hecho algo así antes. Desarrollar toda la estructura fue padrísimo, además de conocerlas a ellas.

¿Qué proyecto te gustaría realizar en el futuro?

Es algo que me he cuestionado mucho y me pongo a pensar cómo voy a trascender. Una parte de eso será a través de mi hija, por supuesto, y por el otro lado, creo que todos debemos permitirnos tener ese reto de esparcimiento. Al final del día, la gente busca entretenerse, y dentro de ese entretenimiento, son las películas que la gente recuerda porque les dejaron algo, tal vez les cambió la perspectiva de algo en su vida o simplemente con que los dejara pensando, incluso tal vez un nuevo sentimiento. Cambiar, eso quiero hacer ahorita, algo que genere un cambio y que trascienda.