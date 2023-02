Murió a los 39 Gerardo Islas, el político exesposo de Sherlyn

Gerardo Islas, político y exesposo de Sherlyn González, muere a los 39 años.

Se ha confirmado la muerte de Gerardo Islas Maldonado, presidente nacional del partido Fuerza por México y exesposo de la actriz Sherlyn González. El político se encontraba en España y murió a causa de un infarto a la edad de 39 años.

Recibo con dolor y tristeza la noticia de la inesperada muerte de mi amigo Gerardo Islas @gerislas a quien me unió no sólo una amistad de muchos años, sino la convicción de luchar por un México mejor. Mis condolencias a su familia a quienes acompañamos con un abrazo solidario. pic.twitter.com/ULOngqJulC — Manuel Velasco (@VelascoM_) February 2, 2023

Recordemos que fue el 15 de noviembre de 2014 cuando Sherlyn y Gerardo contrajeron matrimonio. En 2015 iniciaron las declaraciones de que su relación estaba pasando por una crisis y que llevaban algunas semanas viviendo separados. Después se confirmó el divorcio ya entrando al 2016. La actriz de 37 años contó años atrás a El Universal qué opinión le compete separarse de su pareja. “Nos vemos poco, hablamos seguido tenemos buena comunicación, somos amigos. Yo de Gerardo sólo tengo cosas buenas que decir, me casé con un hombre maravilloso al que siempre le voy a estar agradecida por todas las cosas lindas que vivimos juntos. No funcionó y yo le deseo que sea muy feliz y le deseo que encuentre una mujer que lo ame más de lo que lo pude amar yo. Que lo adore más de lo que lo pude adorar yo, y alguien que sea como más compatible con sus tiempos y que quizá no trabaje tanto como esta workaholic”.

Sherlyn se convirtió en madre y a través de redes sociales sigue activa y mostrando su trabajo en el mundo del espectáculo. Por su parte, Gerardo Islas se casó con Claudia Wade y tuvieron dos hijos, Gerardo y Matías. La familia del político está en México y no han dado declaraciones por la muerte de su esposo y padre de los niños.

