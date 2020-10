Olga Wornat nos platica de su libro ‘Felipe, el oscuro’

View this post on Instagram

Me llena de emocion y de pudor, pero no puedo dejar de compartirles. Nunca crei que tendria este impacto. Mi objetivo prioritario fue vencer la maldita censura. Sacarlo del sotano a donde lo empujaron los infames. Reforzar la memoria colectiva, que nunca olvidemos ese tiempo siniestro y a sus miles de victimas. Es una gran reivindicacion y me llena de orgullo. Agradezco muchisimo a los que me leyeron, a los que lo recomendaron con generosidad, a los libreros, a los periodistas que me entrevistaron, a los que fueron parte de su esencia, a los que estan y a los que ya no estan. Gracias totales #librosparalamemoria #memoriaviva #mujeresperiodistasyescritoras #rendirsenunca #planetadelibrosmx #FelipeelOscuro