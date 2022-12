Paola “Wera” Kuri nos habla de su lucha por la equidad de género en el futbol

En el marco del Mundial de Qatar, Paola Kuri, conocida como la Wera Kuri, nos cuenta sobre su lucha por la igualdad de género en el futbol, los proyectos que impulsa y lo que representa para ella ser un referente de este deporte en México.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Cortesía e Instagram

En entrevista con Paola Wera Kuri, nos cuenta sobre el significado que tiene el futbol en su vida y cómo logró convertir su pasión en su trabajo, mientras deja una aportación importante para las mujeres en nuestro país. En palabras de la activista: “El futbol es mi vida. Todos los días me duermo y me despierto pensando en él”.

¿QUÉ MOTIVÓ TU LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL FUTBOL?

Cuando se viralizó un artículo que escribí sobre el tema, me empezaron a llegar mensajes pidiéndome ayuda y me di cuenta que mi historia se estaba repitiendo en niñas de nuevas generaciones, que no había cambiado nada y que no había nadie levantando la voz. Decidí tomar la responsabilidad, sin tener idea de lo que iba a pasar.

Cuando menos me di cuenta, ya se habían sumado al movimiento figuras públicas y deportistas; me empezaron a invitar a programas de televisión, a editoriales y a ganar diferentes premios. Lo que empezó como un artículo de opinión se convirtió en un movimiento y más tarde en un proyecto que hoy se llama “Fut sin género”.

DE CUANDO EMPEZASTE, A ESTE MOMENTO, ¿VES ALGUNA DIFERENCIA EN LAS GENERACIONES JÓVENES CON RESPECTO A SU VISIÓN SOBRE LAS MUJERES EN EL FUTBOL?

A nivel profesional definitivamente. La liga femenil está creciendo muchísimo. Cada vez hay más oportunidades para la liga y para las jugadoras. Por otro lado, con los proyectos que tenemos, convivimos mucho con niños, niñas y jóvenes. Platicando con ellos, nos hemos dado cuenta que la percepción que tienen entre la relación del género y el deporte ha cambiado mucho. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer.

ESTÁS ABRIENDO CAMINOS, ¿CÓMO VIVES EL SER UN REFERENTE PARA TODAS ESAS NIÑAS QUE CRECIERON PENSANDO QUE EL FUTBOL NO ERA PARA ELLAS?

Es una responsabilidad increíble. Es muy padre contar la historia de cómo llegué hasta donde estoy. Sin embargo, pasé por muchísimos momentos de incertidumbre, de soledad y de impotencia al tener que luchar contra las instituciones; pensé que no lo iba a lograr. Lo que me motivó, fue pensar cuánto me hubiera gustado que cuando yo

era chica y quería jugar futbol, alguien luchara por mí. Cuando mi sueño se volvió colectivo, todo valió la pena.

¿CREES QUE ALGÚN DÍA EXISTA UNA LIGA PROFESIONAL MIXTA?

Sí podría suceder, pero no veo necesario promoverlo. Mucha gente cree que poniendo a mujeres y a hombres a jugar juntos se va a lograr la equidad y no es así. La equidad está en darle al futbol femenil lo mismo que se le da al varonil.

