Patricio O’ Ward : la gran promesa del automovilismo mexicano

Conoce a Patricio O’ Ward, la futura gran estrella mexicana del deporte motor

Hablar del deporte motor en México es hablar de nombres tan legendarios como Pedro y Ricardo Rodríguez, veneradas estrellas de la Fórmula Uno y campeonatos de resistencia –no es gratuito que el Autódromo de la CDMX se llame Hermanos Rodríguez–, de Moisés Solana y obviamente de Checo Pérez, único mexicano actualmente en la Fórmula Uno con el equipo Racing Point…

Las otras estrellas del deporte motor

Pero aparte del máximo circuito hay otros seriales y competencias nacionales e internacionales importantísimos que nos han dejado a pilotos como Benito Guerra, campeón Mundial FIA de PWRC (Production World Rally Championship), así como del WRC 2, además de Campeón de Campeones ROC (Race of Champions) en 2019.

Y desde luego, Memo Rojas Jr, quien tiene el récord de campeonatos internacionales obtenidos por un mexicano, coronándose en Estados Unidos en la serie Grand Am en cuatro ocasiones y en la European Le Mans Series, donde incluso es el actual campeón reinante.

Su abolengo viene de familia, ya que Memo Rojas Senior, es el mexicano victorias en campeonatos nacionales y destacadas participaciones en el WEC (World Endurance Championship) en no pocas carreras de resistencia de leyenda, como las míticas 24 Horas de Le Mans.

Patricio O’ Ward el it boy de la IndyCar

Pero hay otro serial que es histórico y con mucha tradición: La Indy Car Series, en la que Adrián Fernández se hizo estrella en los años 90. Dentro de esta competitiva categoría existe una histórica carrera: Las 500 millas de Indianápolis, una de las más antiguas que aún se corren con mucha espectacularidad.

Hoy tenemos a un representante en “la Indy”, quien no solo ha sido constante, sino que, según los expertos, se perfila como el próximo gran piloto mexicano: Pato O’Ward, quien habla en exclusiva para CARAS del inicio del serial en medio de la pandemia.

¿Qué sientes de volver sin público?

Arrancamos el 6 de junio; nuestra temporada normalmente es de marzo a septiembre con 17 carreras, ahora acabaremos en octubre con 14, varias de ellas serán en fechas dobles. Para nosotros es importante llevar la competencia a la gente en su casa: no dejamos de ser un entretenimiento y la tele ha vuelto a ser fundamental porque no se han visto muchos deportes en vivo. Que regresemos implica hacer de la cuarentena algo más llevadero para los aficionados.

¿Cuéntanos el protocolo sanitario que seguirán en las carreras?

Todos los pilotos vamos a traer mascarilla, excepto dentro del auto; también estaremos restringidos en cuanto a las personas que van, yo no puedo llevar a invitados y ni siquiera a mi papá que es mi manager; solo vamos ingenieros y mecánicos. Cuando conduces estás realmente solo contigo mismo, lo raro será al bajar del auto porque estamos acostumbrados a saludar a la gente, a hacer activaciones con patrocinadores, cenas, eventos y a convivir mucho con los fans. En los autos se tiene mucha interacción y eso sí va a ser duro.

¿Qué tiene de especial la IndyCar?

Que es una categoría muy importante en el mundo por la historia y porque es la más vista en Estados Unidos. Aquí corrió Adrián Fernández, que fue el piloto mexicano más famoso de las últimas décadas. La otra, es que dentro del serial se corre la mítica carrera conocida como la Indy 500, ¡y es demasiado especial! Pilotos de todo el mundo quieren correrla porque es EL evento y aparte es de los más grandes a nivel público. La energía y el volumen en Indianápolis es impresionante. Desde hace dos años viene a correrla Fernando Alonso y ahora estará en mi equipo.

¿Qué se siente tener de coequipero a un ex piloto campeón de Fórmula Uno

como Fernando Alonso?

Yo corro para Arrow McLaren SP SP y ahí estoy con mi coequipero Oliver Askew, Alonso viene con nosotros para las 500 millas como otro coequipero. Su presencia es para que nos vea la gente que es fan de F1. Nos llevamos bastante bien y es padre tener a alguien que sabe tanto y es de los mejores del mundo sobre un coche; es una oportunidad para que aprendamos de él y aunque no lo creas, él aprende también de nosotros porque son carreras muy diferentes.

¿Qué diferencias hay con Fórmula Uno, por ejemplo?

De entrada el coche: el Indy es un un monoplaza con motor V6 2.2-litros, doble turbo con inyección directa, que puede alcanzar hasta las 12,000 RPM, con un caballaje estimado entre 500 y 700 hp, dependiendo de la puesta a punto del turbocargador.

Los F1 son también tienen un motor turbo más pequeño (1.6 litros) pero con un añadido de motores eléctricos que les aportan 200 hp extra, por lo que nuestra velocidad máxima en una carrera estelar y exigente como la Indy 500 es de 280 millas por hora y en promedio 230; ellos alcanzan los 330 km/h.Traducido al castellano (risas): el de IndyCar es un coche mucho más físico en la manera de conducirlo, porque el volante es más duro especialmente en las curvas rápidas, los frenos son de carbón y las frenadas hacen que las fuerzas G sean bastante más pesadas por la carga aerodinámica que produce el auto. No es tan ligero como el de F1 y nos llevamos más trancazos por el peso. Coincidimos en que nosotros también tenemos el famoso halo protector sobre el auto y el AeroScreen que nos protege la cabeza mucho más.

¿Qué objetivos tienes este año?

Obvio, quiero ganar la Indy 500 y además de esa carrera quisiera ganar en Long Beach porque soy un enamorado de Los Ángeles –donde se corre–, y hay muchos fans mexicanos de la Indy ahí. Yo quiero ganar para los paisanos, que se sientan orgullosos de mí. Claro que en algún momento sí quiero darle una calada a la F1, pero mi objetivo está ser campéon de la IndyCar.

Platícanos un poco sobre tu historia en los autos.. ¿cuántos años tienes?

Acabo de cumplir 21 años, así que ya me pueden patrocinar mezcales y cervezas, ja ja ja. Soy de Monterrey y desde hace ocho años vivo en San Antonio (aquí me agarró la pandemia y mi familia se vino para acá a pasarla conmigo). Empecé a correr de niño, a los 13 años ya corría autos formuleros –en 2013– en la Formula LATAM F2000 Series en México, luego pasé a la Pacific F2000 Series en los Estados Unidos y a la Formula Renault 1.6 NEC Junior Series en Europa.

En 2014 ya estaba en Fórmula 4 en Francia y tuve mi primera victoria en autos fórmula en circuito Paul Ricard de Le Castellet que es sagrado para los speedlovers. En 2018 fui el campeón de la Indy Lights, en 2019 entré al equipo Bull Junior Team y ahora soy piloto de tiempo completo de la NTT Indy Car Series con Arrow McLaren SP. Ah y también fui el más chavito en participar en el Race Of Champions de la CDMX.

¿Checo Pérez es una inspiración para los pilotos más jóvenes?

¡Claro! La verdad que es importante tener un “Hugo Sánchez” en la Fórmula Uno, cómo no. Hoy hay muchos pilotos mexicanos en las categorías más prestigiosas en el mundo en seriales top: yo estoy en la en Indy, Daniel Suárez está en la máxima categoría de Nascar como piloto titular y Memo Rojas en European Le Mans, y cada campeonato tiene sus retos, entre nosotros nos ayudamos, nos promovemos y nos damos apoyo moral. Cuando nos llegamos a juntar en una carrera de exhibición la pasamos muy padre. Todos somos pilotos y amamos este deporte y lo que nos da vida son los coches.

¿Cuándo veremos una carrera de Indy Car en México?

¡Nos urge ir! Me muero porque lleguemos a México, la F1 es un exitazo y también la Fórmula E y el WRC (World Rally Championshp) con el rally de Guanajuato… IndyCar sería un hit porque hay mucho aficionado desde los días de Adrián Fernández, el verdadero “Hugo Sánchez”, y fíjate que hablando del futbol que es tan popular en nuestro país, yo creo que al aficionado mexicano al deporte, en general, lo enamoran las carreras aunque no sepa o no las siga normalmente; no conozco a alguien que haya ido a alguna y no le haya gustado: desde el ambiente, la experiencia y la emoción de la competencia. Aparte es más caro ir a la final de Champions League que a una fecha de IndyCar o a la Fórmula Uno en México. Somos muy participativos con la gente (ríe), o sea, somos más accesibles en los autos en todos los sentidos.

LOS FAVORITOS DE PATO

Comida: Tacos de trompo (al pastor, para los chilangos), los chilaquiles, la carne

asada y las “piratas (tortilla con queso y bistec con cilantro)”. Soy muy comelón.

Bebida: La limonada con hielo, porque no tomo, pero de vez en cuando me echo

un tequilita.

Música: Kygo Music, es un performer con mucha onda.

Deporte: Después del mío, el box, porque además me sirve para entrenar.

Mascota: ¡Sí! Un pastor alemán que se llama Rocky.

Hermanos: Tengo una hermana recién graduada y es mi adoración.

¿Tienes novia? No, soy soltero y estoy disponible.

IG, TW y FB: @patriciooward

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

