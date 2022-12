¿Peña Nieto será abuelo? Paulina Peña responde si está embarazada

Tras su boda con Fernando Tena, Paulina Peña fue cuestionada sobre si piensa en tener un hijo pronto.

Paulina Peña, la hija del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, respondió si será mamá pronto, después de que en una dinámica de preguntas y respuestas sus seguidores le cuestionaran sobre si está embarazada. La joven respondió que si piensa en formar una familia con Fernando Tena, sin embargo por ahora se encuentra feliz disfrutando de su matrimonio.

La influencer se casó hace tres meses con Fernando Tena y recientemente regresaron del viaje de su luna de miel. Actualmente, se encuentra en Nueva York vacacionando por lo que se dio un tiempo para responder las dudas e inquietudes de sus seguidores.

Después de responder un par de preguntas como dónde pasará las fiestas navideñas este año, Paulina respondió que lo hará en España junto a su esposo y familia y el siguiente año lo hará en México con la familia de Tena.

De pronto, un seguidor le preguntó sobre si está o no embarazada, y Paulina aprovechó para dar un “consejo”, luego de aclarar que no lo está. “No sean esa tía que se llama ‘la presión social’, porque primero es’ : mijita, ¿ pa cuándo el novio?, y tienes novio, luego, ¿para cuándo es la boda?, te casas y al minuto: ‘ay mijita, ¿pa cuándo el bebé o cuándo el segundo?, y tú no sabes qué está pasando esa familia”.

“Tú no puedes saber si puede tener hijos, o si tomó la decisión de no ser mamá, si vivió un aborto o están pasando por un proceso de embarazarse. Es un tema muy delicado, no hagan ese tipo de preguntas”, puntualizó.

Finalmente, expresó su deseo de ser madre junto a su esposo, sin embargo, ahora se encuentran en una etapa en la que ambos quieren disfrutar su tiempo como pareja. “Los hijos ahorita no son nuestra prioridad. Yo estoy muy joven, y literal, estamos gozando el matrimonio”, comentó.

