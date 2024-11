Por qué Elon Musk vive en un monoambiente de 50.000 dólares y no en una lujosa mansión

Elon Musk ha sido tema de conversación no solo tras su anuncio como funcionario del gobierno de Estados Unidos, sino también debido a que supuestamente está planeando comprar una mega mansión en Texas para reunir a sus 11 hijos. Sin embargo, él lo ha negado.

De hecho, el magnate se deshizo de todas sus propiedades hace años y decidió vivir en una pequeña casa de apenas 30 metros cuadrados, y con un costo de 50.000 dólares.

Según informes, antes de mayo del 2021, el empresario, dueño de Tesla, SpaceX y X (Twitter), se deshizo de sus 7 propiedades para mudarse en una mini casa prefabricada, a pesar de que cuenta con un patrimonio de 313 mil millones de dólares.

¿En dónde vive Elon Musk?

Elon Musk vive en una pequeña casa ubicada en Boca Chica/Starbase, en el condado de Cameron, en Texas, a pocos minutos de su compañía aeroespacial SpaceX.

Así es la casita de 50,000 dólares que compró Elon Musk. (Boxabl)

Este tipo de propiedades se pueden conseguir a través de Amazon y se hicieron populares debido a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. La empresa que las fabrica, Boxabl, tiene algunas fotos y características sobre cómo son este tipo de residencias.

¿Cómo es la casa de Elon Musk?

La pequeña casa de Elon Musk, más conocida en aquel país como Tiny Houses, son plegables y se transportan a través de remolques hasta el punto, y luego se arman.

Aunque es muy pequeña a simple vista, la casita cuenta con sus servicios básicos para vivir de una manera cómoda. Tiene cocina, baño, sala de estar, un dormitorio; incluye refrigerador, hornos, lavaplatos, microondas, una mesa y alacenas.

Pero, ¿por qué un multimillonario como Musk habría decidido vivir en una casita así?

¿Por qué Elon Musk vive en una casa tan pequeña?

Elon Musk habló en el pasado sobre por qué decidió mudarse a una pequeña casita. En una charla con medios estadounidenses, expresó: “Estoy intentando dejar claro lo serio que soy sobre esto. Y no es un tema de consumo personal. La gente me ataca porque tengo todas estas posesiones, todas esas casas. Muy bien, ya no las tendré más”.

Fue en mayo del 2020 la primera vez que habló sobre esta idea de mudarse, pero no fue un año después que finalmente logró su cometido.