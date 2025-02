Quién es Ashley St. Clair, la influencer que asegura ser la madre del hijo número 13 de Elon Musk

La vida personal de Elon Musk, fundador de Tesla , vuelve a estar en el centro de la polémica con la inesperada declaración de la influencer conservadora Ashley St. Clair, quien asegura ser la madre de su hijo número 13, nacido hace apenas cinco meses. La noticia, que estalló en redes sociales, ha reavivado el debate sobre la ya compleja vida familiar del multimillonario y ha puesto bajo la lupa a esta figura del activismo de derechas.

¿Por qué Ashley St. Clair afirma ser la madre del hijo de Elon Musk?

La confesión pública de St. Clair, realizada a través de la red social X el pasado 14 de febrero, ha generado un auténtico terremoto mediático. Según el propio mensaje de Ashley St. Clair, la decisión de hacer pública esta información se dio ante la presión de los rumores y los medios sensacionalistas, que aparentemente estaban a punto de revelar detalles del nacimiento, por lo que tomó la iniciativa y confirmó la noticia en sus propios términos.

“Hace cinco meses di la bienvenida a un nuevo bebé al mundo. Elon Musk es el padre. No había revelado esto antes para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que los medios sensacionalistas tienen la intención de hacerlo, sin importar el daño que puedan causar”, escribió St. Clair en su cuenta de X, acompañando el mensaje con la frase en latín “Alea Iacta Est” (“La suerte está echada”).

En su publicación, la influencer también hizo un llamado a la prensa para que se abstuviera de realizar reportajes invasivos, pues su prioridad es el bienestar y la privacidad de su hijo.

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

¿Cómo reaccionó el público a la declaración de Ashley St. Clair?

La publicación de Ashley St. Clair no tardó en viralizarse para generar un torbellino de reacciones en redes sociales y medios de comunicación . La frase en latín que acompañaba su mensaje, “Alea Iacta Est”, añadió un toque de dramatismo a la revelación, lo que capturó aún más la atención de los usuarios de X.

Según reportó el New York Post, la influencer agradeció las muestras de apoyo recibidas en un mensaje posterior, aunque lamentó profundamente verse obligada a compartir una información tan personal de manera pública.

“En toda sinceridad, agradezco las palabras amables. Ojalá no hubiera sentido la necesidad de hacer esta declaración. Los niños deberían estar fuera de los límites para los periodistas”, escribió, antes de anunciar que se tomaría un respiro de las redes sociales para concentrarse en su familia.

A pesar de su solicitud de privacidad, la noticia desató un inusitado interés en la vida personal de Elon Musk, especialmente en su ya extensa prole. Sin embargo, el magnate tecnológico, conocido por su activa presencia en X, ha mantenido un llamativo silencio ante las afirmaciones de St. Clair, alimentando aún más la especulación y el debate.

¿Quién es Ashley St. Clair?

Ashley St. Clair, de 31 años, es una figura conocida en el ámbito conservador estadounidense. Escritora, influencer y activista, se ha destacado por sus polémicas opiniones y su defensa de valores tradicionales. Es autora del libro infantil “Elephants Are Not Birds” (“Los elefantes no son pájaros”), una obra que, según describe su editorial BRAVE Books, busca transmitir valores cristianos y conservadores a los niños, al abordar temas como la identidad de género desde una perspectiva tradicional.

St. Clair es una voz crítica con respecto a las discusiones sobre identidad de género y su impacto en la infancia, al expresar en diversas ocasiones su preocupación por lo que considera una presión hacia la “fluidez de género” en las escuelas y la sociedad en general.

Más allá de su faceta como autora, Ashley St. Clair también ha protagonizado controversias por sus declaraciones sobre inmigración. En diciembre de 2024, generó gran polémica al publicar un video viral en el que afirmaba que un vuelo de Delta Airlines estaba repleto de “inmigrantes ilegales” que estaban siendo trasladados a Nueva York. Sus acusaciones provocaron un intenso debate y reacciones políticas, incluyendo el respaldo del propio Elon Musk, quien respondió a su publicación con un escueto pero significativo “Buena pregunta”.

Su reciente declaración sobre la supuesta paternidad de Elon Musk no ha hecho más que añadir una nueva capa de controversia a su ya mediático perfil público.

Más allá de su activismo y sus polémicas declaraciones, Ashley St. Clair también ha llamado la atención por su estilo de vida y su presencia en redes sociales. Según diversos reportes, la influencer residiría en un apartamento de lujo en Manhattan, con un alquiler mensual que oscilaría entre los 12,000 y los 15,000 dólares. Vecinos citados por el Daily Mail la describen como una persona reservada, que evita socializar y que ha reforzado la seguridad de su vivienda con cámaras de vigilancia.

¿Cuál es la relación entre Ashley St. Clair y Elon Musk?

La naturaleza exacta de la relación entre Ashley St. Clair y Elon Musk es, por ahora, un misterio. Más allá de la reciente declaración de la influencer y de la confirmación implícita de Musk a través de un emoji de risa en respuesta a un comentario de un fan sobre sus “misiones secundarias”, no existen detalles concretos sobre cómo se conocieron o qué tipo de vínculo mantienen.

Antes del anuncio de la supuesta paternidad, sí existían registros de interacciones públicas entre ambos en la red social X, donde intercambiaron mensajes con tono de broma sobre temas como la “jubilación” y “cómo se hacen los bebés”. Estas interacciones previas, sumadas a la reciente revelación, han alimentado la especulación sobre una relación que, de confirmarse, añadiría un nuevo capítulo a la ya mediática vida personal de Elon Musk.

¿Cuántos hijos reconocidos tiene Elon Musk?

Si la afirmación de St. Clair es cierta, este sería el hijo número 13 de Elon Musk, quien ya tiene una numerosa familia con distintas parejas. Hasta ahora, Musk ha reconocido públicamente a 12 hijos :

Nevada Alexander Musk (2002): Primer hijo de Musk con Justine Wilson, fallecido a las 10 semanas por el síndrome de muerte súbita del lactante. Gemelos Vivian Jenna Wilson y Griffin Musk (2004): Hijos de Justine Wilson. Trillizos Kai, Saxon y Damian Musk (2006): También con Justine Wilson. X Æ A-12 Musk (2020): Primer hijo con la cantante Grimes. Exa Dark Sideræl Musk (2021): Segunda hija con Grimes. Techno Mechanicus (Tau) Musk (2022): Tercer hijo con Grimes. Gemelos Strider y Azure Musk (2021): Hijos de Musk con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink. Hijo menor con Shivon Zilis (2024): Su nombre no ha sido revelado.

Con esta información, el árbol genealógico de Musk se sigue expandiendo, lo que muestra su peculiar visión sobre la paternidad y la dinámica familiar.

Mientras se espera una respuesta del magnate, la historia de St. Clair ha reavivado el interés por la compleja vida personal de Musk, quien, además de ser una de las figuras más influyentes en el mundo de la tecnología, también es protagonista de constantes controversias en su vida familiar.