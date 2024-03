Quién es Odell Beckham Jr., el supuesto novio de Kim Kardashian

Parece que Kim Kardashian ha dejado la soltería y lo ha hecho con un jugador estelar de la NFL, con quien se le ha visto últimamente en varios eventos, como en uno de los after party del Oscar. La gente que no está familiarizada con el fútbol americano se pregunta quién es Odell Beckham Jr., el nuevo galán de la socialité y modelo estadounidense.

Odell Beckham Jr. juega como receptor abierto y fue la primera selección colegial de los Giants de Nueva York en 2014, con quienes estuvo cuatro temporadas. En ese lapso impuso varias marcas y se convirtió en un estelar de la NFL. Posteriormente jugó un par de temporadas con los Browns de Cleveland, una con los Rams de Los Ángeles, con quienes fue campeón en 2022, y en 2023 fue parte de los Ravens de Baltimore. Actualmente está negociando su contrato para poder seguir jugando en la NFL.

Muchos le adjudican a Odell Beckham Jr. la mejor recepción de todos los tiempos, que hizo en un lunes por la noche mientras los Giants jugaban contra los Cowboys de Dallas.

Kim Kardashian le lleva 12 años a Odell Beckham Jr., quien tiene 31 años de edad, y curiosamente, no es el primer jugador de la NFL que ha salido con la empresaria y modelo. Entre 2007 y 2009, Kim tuvo un romance con Reggie Bush, quien jugó como corredor para varios equipos de 2006 a 2016.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado el supuesto romance, pero sabemos que Kim Kardashian no suele dejarse ver en público con hombres que son solo sus amigos.

La polémica de la sexualidad de Odell Beckham Jr.

Hace unos años, Odell Beckham Jr. fue señalado en redes sociales por una campaña que hizo para Calvin Klein, en la que salía en ropa interior. Muchos usuarios dijeron que estaba claro que era gay, pero él mismo se encargó de aclarar que es heterosexual.

“Serán muchos los que digan y hagan comentarios que realmente sean un reflejo directo de quienes son, yo soy heterosexual, me gusta ir más allá, si me defiendo todos dirán que estoy tratando de ocultarlo, pero si me siento y no digo nada, dirán que lo estoy aceptando. Estoy bien conmigo”, publicó Odell en sus redes sociales en su momento.

Odell Beckham Jr. dropping that #MYCALVINS campaign without warning pic.twitter.com/0nDD1dCM6J — Ryan Love (@RyanJL) August 12, 2019

Ahora que sabemos quién es Odell Beckham Jr. solo nos falta la confirmación oficial de que es el nuevo novio de Kim Kardashian.