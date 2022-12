Quién es Rodrigo Saval, el futuro esposo de Paulina Goto

Luego de tres años de noviazgo, Paulina Goto y Rodrigo Saval decidieron dar el siguiente paso en su relación y formalizar su amor mediante el matrimonio.

El compromiso se formalizó en septiembre de este año, sin embargo, aún no han compartido ningún detalle de dónde, cuándo y cómo se va a celebrar la unión.

Rodrigo Saval es egresado de la carrera Administración pública y gobierno de la Universidad Anáhuac del Norte. También estudió una maestría en Políticas Públicas y Administración por el King’s College London, su principal motivación es el amor por México.



Comenzó su carrera en el sector público en 2015 trabajando como becario en la Coordinación de Asesores de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República.

Durante un corto periodo se desempeñó como asesor del Secretario de Educación Pública.

Después trabajó en la campaña presidencial de José Antonio Meade como Secretario Particular del Coordinador de Análisis.

Al terminar la campaña, se posicionó como Coordinador Editorial en una agencia boutique especializada en construir estrategias de comunicación.

En 2021 fue candidato a diputado local por el distrito 13 de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano.

Actualmente, Rodrigo se desempeña como director general de Bespoke Consultores, una empresa de consultoría política. También forma parte de algunas organizaciones altruistas como Cero Pobreza, Fundación Vuela y AMANC México.

Paulina Goto recuerda que conoció a su futuro esposo cuando eran adolescentes, ambos coincidieron en un viaje donde compartieron algunos momentos que marcarían el corazón de la actriz.

Sin embargo, no se volvieron a ver sino hasta mucho tiempo después, durante la boda de una amiga en común.

Voy a una boda de una amiga, a la que yo no tenía ganas de ir. No era tan reciente, ya tenía tiempo que había tronado con un ex, pero estaba en esa época de no quiero saber nada del amor, declaro.