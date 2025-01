Quién fue la baronesa Marianne Faithfull, musa del rock que murió a los 78 años

Novia, musa, estrella de pop, artista, poeta y miembro de la nobleza de Viena; si hay alguien que ha experimentado todas las vidas posibles es Marianne Faithfull. En ella no sólo se retratan los sueños de una generación, sino los cambios vertiginosos que atravesaron al siglo XX. Hoy, el mundo de la música y la cultura está de luto con la muerte de esta artista a sus 78 años.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Ha muerto pacíficamente hoy en Londres, en compañía de su querida familia. La echaremos mucho de menos”, comunicó el 30 de enero el equipo de la artista. Hasta el momento, no hay más detalles sobre su partida.

¿Quién fue Marianne Faithfull?

En el Londres de los años 60, Marianne Faithfull hizo todo menos pasar desapercibida. Entró a su carrera por la puerta grande, interpretando el tema As Tears Go By compuesto nada menos que por Keith Richards y Mick Jagger. El segundo sería su pareja entre 1965 y 1970 pero su intermitente amigo hasta su reciente fallecimiento.

Corta pero intensa, su relación con Jagger definió el curso de la escena musical de Londres en las próximas décadas. Musa de canciones como She’s a Rainbow, Faithfull trajo para los Rolling Stones una nueva forma de componer que haría de esta banda una de las más importantes de la historia de la música. Su pasado noble permitió que la poesía permeara en las letras de los Stones. Faithfull introdujo en la vida de la banda lecturas como El Maestro y Margarita, una novela donde un carismático Satán terminó inspirando la canción más famosa de este grupo: Sympathy for the Devil.

De la nobleza a las calles

Su origen aristocrático proviene de su madre, la baronesa austriaca Eva von Sacher-Masoch, quien a su vez era sobrina-nieta del escritor Leopold von Sacher-Masoch, apellido en el que se basó el término (sado)masoquismo.

Con una infancia tranquila al sur de Inglaterra, su vida comenzó a cambiar a los 17 años cuando decidió lanzar su carrera musical, cantando en cafeterías y participando en la escena social de Londres. Apadrinada por los Stones, en los primeros de su trayectoria logró codearse con personas como John Lennon, Paul McCartney y David Bowie.

Marianne Faithfull y David Bowie en el escenario de ‘The 1980 Floor Show’ para el especial de medianoche de NBC, el 20 de octubre de 1973 Jack Kay/Getty Images

Su entrada en el mundo de la música implicó también el acceso a sustancias como la cocaína y la heroína, las cuales la recluirían del ojo público. Durante los inicios de la década de los 70, el productor musical Mike Leander la encontró viviendo en las calles de Soho, Londres, e intentó ayudarla a revivir su carrera.

El ave fénix

Marianne Faithfull posando en el set de Thank Your Lucky Stars TV en Birmingham, Reino Unido. David Redfern/Redferns

En 1979, una nueva Marianne Faithfull lanza Broken English, un álbum que une pop, rock y punk. El disco da inicio a la década de los 80 introduciendo un sonido electrónico completamente nuevo con los sintetizadores que estaban a punto de volverse los protagonistas de la escena musical. Su renacimiento la volvió no sólo una artista con nombre propio, sino un ícono femenino, adorada por personajes como Courtney Love, Sinead O’ Connor y Kate Moss.

Este parteaguas diversificó su carrera y Faithfull incursionó en otros géneros artísticos, pasando por el teatro, el cine e incluso la literatura y la poesía en voz alta. Entre estos trabajos se encuentran sus propias memorias y su autobiografía. Asimismo, en 2021 lanzó un álbum de poesía titulado She Walks in Beauty, consolidándose como una artista multidisciplinaria hasta los últimos años de su vida.

“‘El show debe continuar,’ me digo a mí misma. Pero eso no es verdad, el show no debe continuar. ¡Yo debo continuar!”

