Regresa la novena edición del Bazar Ayuda

Como cada año, un grupo de mujeres inspiradoras se reúnen para lograr crear un cambio en el México que tanto amamos. El Bazar Ayuda nació con la tarea de ser una herramienta de mejora, y de apoyo para las miles de niñas en situaciones vulnerables en nuestro país. Para comprender más sobre la causa y cómo unirnos a esta conversamos con Martha Cobián y Elena Arrangoiz, quienes desde hace años se han dedicado a hacer posible el Bazar Ayuda.

Hace más de 30 años, Guadalupe Orvañanos convocó a un grupo de mujeres para cambiar México y hacer historia. Junto a sus colegas fundaron lo que hoy es la Fundación Casa Hogar Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle IAP.

Elena Arrangoiz y Martha Cobián junto al comité del Bazar Ayuda Einar González

Apoyar a marcas locales es sinónimo de apoyar a los mexicanos. No importa de dónde vengas, ni quién seas, es imposible negar que todo mundo es fan del buen shopping. Cercano a la fecha del Día de la Madre, tomará lugar la novena edición del Bazar Ayuda, trayendo consigo una selección impecable de marcas mexicanas. Desde marcas de moda, joyería, belleza, artículos para el hogar, y mucha comida estarán presentes en el bazar. “Vamos a tener marcas de todo e incluso tendremos un puesto de flores. Este bazar coincide con el 10 de mayo, por lo que queremos que sea un espacio en el que puedas encontrar un regalo especial para las mamás de tu vida”, menciona Martha Cobián.

Algunas de las niñas de Fundación Casa Hogar Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle IAP que serán beneficiadas por los fondos recaudados en el Bazar Ayuda 2024 Einar González

El Bazar se llevará a cabo en el Jardín Lomas Altas en Constituyentes, iniciando el martes 7 de mayo y terminado el jueves 9, desde las 10:30 a.m. hasta las 8 p.m. Un porcentaje de todas las ventas que se realicen durante el bazar serán donadas a apoyar a más de setenta niñas que están bajo el cuidado de Fundación Casa Hogar Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle IAP. En esta fundación, las niñas tienen acceso a una educación completa, y a condiciones de vida mejores que aseguran un futuro para ellas. No esperes más, y no pierdas la oportunidad de ayudar en este Bazar Ayuda. Si quieres conocer más información visita su Instagram para conocer todos los detalles.