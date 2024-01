Said Ochoa, la cara de una nueva generación de conductores

Originario de Baja California, Said Ochoa de 36 años de edad, es un conductor que busca romper paradigmas y traer modernidad a un medio tan tradicional como los noticieros. Comenzó su carrera en Televisa Mexicali, para después trasladarse a la Ciudad de México, donde además de conducir el noticiero de N+ en el horario de las 7 de la tarde, además Said Ochoa se ha integrado al programa “Despierta” en el canal de las estrellas.

¿Cómo es que decides ser periodista?

Cuando era niño siempre soñaba con estar en la televisión. Recuerdo que en el jardín de niños, me asignaron una tarea que consistía en dibujar lo que quería ser cuando creciera, y en mi dibujo había dos cuadros. En uno, expresé mi deseo de ser un artista de circo, un malabarista o algo por el estilo. En el otro, escribí que quería estar en la televisión. Sin embargo, no estaba seguro de lo que realmente quería ser. Era muy joven, imagínate.

Inicié mis estudios universitarios alrededor de 2011, optando por la carrera de Ciencias de la Comunicación. Simultáneamente, me involucré en el teatro universitario porque no siempre me ha gustado. A medida que avanzaba en mis estudios, pensé que mi destino era ser director de cine. Más tarde en la carrera, me encontré inmerso en las asignaturas de reportaje televisivo y documental y fue ahí cuando me enamoré del medio.

En algún momento me dijeron: “Oye, en Televisa Mexicali están buscando practicantes para editar videos”. Así que me lancé a editar videos, y así fue como todo comenzó, luego comencé a editar las cápsulas deportivas. Y luego comencé a editar noticias. Un día, había estado editando durante unos cuatro meses, y en prácticas, el 1 de diciembre. me dicen: “oye, un reportero se enfermó y necesitamos que vayas a La Rumorosa porque está nevando”. Eso fue hace 12 años, ahí comenzó todo.

¿Cuál dirías que es el tipo de noticias que más te gusta?

Me gustan las noticias humanas, las historias sobre inmigrantes, sobre comunidades marginadas, sobre personas con algún tipo de discapacidad. Siempre he dicho que con mi trabajo me gustaría dejar una huella. Poner este granito de arena para cambiar el mundo y hacer algo para mejorar un poco este lugar donde vivimos. Recientemente fui a hacer un reportaje a Sonora sobre las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y son de esas cosas que te marcan, esas son las historias que me gusta reportar, no solo estar tranquilo en el estudio.

¿Qué te diferencia a tí de otros conductores?

El otro día me dijeron: “Es que realmente me gusta cómo das las noticias, porque es algo nuevo, desde el lenguaje que tienes hasta en la forma de vestir”. Me gusta pensar en esta nueva generación en las noticias. Y mi sueño es que en 5 años, sienta que puedo ser una figura de referencia en las noticias. Soy abiertamente gay y siento que estoy rompiendo con todo lo que estaba establecido como chico de noticias, sabes, usando corbata y todo eso. Quiero que la gente me vea como un líder de opinión.

¿Cuál es el mayo reto al que te has enfrentado?

Puedo decir que para mí, ha sido una carrera llena de sacrificios, pero también de sueños. Mi mamá es madre soltera, así que me impulsó como pudo. Siempre digo eso y se lo agradezco. Así que me gusta decirle a la gente que en cualquier parte de la República donde vivan, es posible, vale la pena soñar en grande y atreverse, pero no solo soñar, es hacer un trabajo, y es disciplina, y es esfuerzo, y es sacrificio. Es un cúmulo de cosas, que nos llevan a ese lugar donde tanto queremos estar

¿Qué consejo darías a los jóvenes que les gustaría seguir el mismo camino que tú?

Tener mucha disciplina, siempre digo esto, esta carrera es súper, súper difícil. Los horarios y lo que tienes que priorizar en tu vida se vuelve algo muy complejo de balancear, por ejemplo tenía que levantarme a las 3:45 de la mañana porque iba a tener un noticiero y estar en los estudios a las 5 porque la transmisión empieza 5:50. Esta es una carrera de disciplina, esfuerzo y sacrificio. Muchos, muchos, muchos, muchos sacrificios.