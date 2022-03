Saskia Niño de Rivera y Daniela Ancira nos acercan a la realidad sobre las prisiones en México

¿Cuál es la situación más peligrosa que has vivido en la cárcel?

He estado en motines, la vez que se metió la delincuencia organizada ha sido de lo más complicado, el traslado de los internos de Topo Chico en Nuevo León. He tenido dos amenazas de las autoridades y quienes me han avisado y cuidado han sido los internos.

¿Estableces vínculos con las personas privadas de su libertad?

Sí, a mí me define mi trabajo, no estoy separada de mi vida personal y profesional, soy mi trabajo y lo vivo al máximo.

¿Crees que las personas en prisión te siguen en las redes sociales?

Sí claro, el 80% de la gente que me sigue en Instagram está en la cárcel, a mí me escriben. Así fue como me enteré de Tadeo, me llegó una nota de un medio digital de Puebla, y yo cuando pongo en mis redes sociales que necesito que me busquen algo, me ayudan desde la cárcel.

