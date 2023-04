Se estrena nuevo podcast del periodista Alberto Tavira que habla de Luis Miguel

Tener información inédita y exclusiva de Luis Miguel resulta para un periodista algo casi imposible, por eso el día de ayer sorprendió a medios de comunicación y fans el lanzamiento del nuevo podcast del periodista Alberto Tavira hablando del “Sol de México”.

Aunque su especialidad es la fuente de política esta vez Tavira encontró un punto en común entren el curul y el escenario. Sí, la relación que ha tenido el cantante mexicano con los poderosos de nuestro país. Historias contadas de primera mano por testigos presenciales que atrapan desde el primer capítulo.

¿Cómo surgió la idea de hacer un podcast de Luis Miguel siendo que tú manejas la fuente de política?

Cuando publiqué mi libro Los Salinas. Retratos de los cachorros del poder, en el año 2013, incluí una anécdota que me contó la ex esposa de Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Occelli González, quien me reveló que Luis Miguel cantó en la fiesta de XV años de su hija Ceci, en la Residencia Oficial de Los Pinos. Digamos que ahí se me despertó la curiosidad por investigar sobre el vínculo de Luis Miguel con los presidentes de México.

¿Cuánto tiempo te tomo crear este podcast “Culpable o no?

Este podcast me llevó alrededor de un año desde que plasmé la idea en una presentación que le propuse a la plataforma de Podimo, con los episodios que conformarían esta primera temporada. Ahí les incluí los entrevistados para cada episodio que, conforme avancé, se fueron acrecentando.

Para ti ¿quién es Luis Miguel y que importancia tiene en la cultura de México?

Luis Miguel es el artista más democrático que existe en Latinoamérica. Lo mismo llega a un público muy resuelto económicamente que a un público popular; lo mismo seduce en México que en Argentina; lo mismo tiene fans de 18 años que de 65. Su espectro es tan amplio como el de su sobrenombre: “El Sol”. En términos culturales es igual de amplio: ha abarcado el pop, la música de mariachi y, sobre todo, resucitó al bolero. Ha llevado la música en español a latitudes insospechadas. Y esa exportación no es poca cosa.

¿Crees que la clase política mexicana quiere y admira a Luis Miguel?

Considero que la mayoría de la clase política, la de la cúspide, puede o no admirar a Luis Miguel pero su acercamiento más próximo siempre será por interés en tomarse una foto con él que les permita obtener más votos. Yo considero que ven a una urna llena más que a un artista.

Es muy difícil tener información exclusiva de Luis Miguel y en tu podcast tienes muchas historias y testimonios inéditos. ¿Cómo fue el trabajo de investigación?

Primero hice un listado de los personajes de la política vinculados a él, gestioné entrevistas. Muchos me conocen por mi trayectoria de 23 años como periodista. Unos testimonios me fueron llevando a otro, que no conocía y también accedieron. Otro lo hicieron Off The Record. Leí todos los libros, oficiales y no oficiales sobre Luis Miguel, para saber qué hacía por contar. Y así hice el guion.

Eres una pluma atrevida, ¿qué podemos esperar de tu podcast?

Escuchar las voces de los otros protagonistas de la historia. Mi aportación es cómo han vivido los políticos su relación con Luis Miguel. En ese abanico de testimonios hay revelaciones inéditas que nos hacen preguntarnos si Luis Miguel es ¿culpable o no?

¿Tu canción favorita de Micky?

Culpable o no, del maestro Juan Carlos Calderón. En ese disco vemos y sentimos la emancipación de Luis Miguel del yugo paterno.

¿Lo has ido a ver en concierto?

Sí, en el año 2013 me invitó el político Gerardo Islas (q.e.p.d.) a un concierto en primera fila. La historia la cuento en mi podcast.

¿Dónde podemos escuchar tu podcast?

El podcast “Luis Miguel ¿Culpable o no?” Los días que ‘El Sol’ se dejó alumbrar por el poder político, se estrenó ayer 18 de abril (un día previo al cumpleaños de Luis Miguel) y consta de 7 episodios, que se estrenará cada uno de manera semanal, por Podimo.mx/LuisMiguel. Podimo es la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Por lanzamiento hay una oferta para escuchar 30 días gratis este podcast y muchos más.