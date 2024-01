Sofia Richie y Elliot Grainge esperan su primer hijo juntos

Después de semanas de especulaciones, la modelo Sofia Richie confirmó que está en la dulce espera de su primer hijo junto a su esposo el ejecutivo musical británico Elliot Grainge de 30 años.

La socialité de 25 años presumió su avanzado baby bump con una sesión de fotos en su cuenta de Instagram, donde además reveló que está esperando una niña. “Está creciendo bastante rápido, por lo que la fecha de su nacimiento está un poco en el aire. Realmente pensamos que era un niño, así que fue un verdadero rock”, comentó.

Sofia Richie tiene seis meses de gestación y hasta ahora fue que decidió dar a conocer la noticia que había mantenido en secreto para salvaguardar su bienestar y el de su bebé. “El embarazo me da mucho miedo. No me había dado cuenta de que hay tantos hitos que cumplir y tantos exámenes que hay que hacerse. Para mí era realmente importante proteger nuestra salud mental y nuestro espacio como pareja”, dijo a Vogue.

La influencer dijo que durante estos seis meses ha aprendido cosas nuevas. “He aprendido más en los últimos seis meses que en toda mi vida, también lo que el cuerpo femenino es capaz de hacer. Cada semana trae cosas nuevas, ya sean cambios hormonales o expansión; nuestros cuerpos pasan por muchas cosas y es muy interesante experimentarlo todo”.

Cabe recordar que Sofia Richie y Grainge se comprometieron en abril del 2022 y se casaron un año después en el sur de Francia en una lujosa boda en la que la novia lució vestidos firmados por Chanel.