Así es como se dio la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Tal parece que la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva tiene un par de lecciones que darnos sobre otorgar segundas oportunidades. La marquesa de Griñón había roto su compromiso por una infidelidad, pero después de resolver las cosas ahora dice que tiene ‘6 meses para el vestido’.

La polémica historia de amor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es tan movida como la crónica de su reconciliación, ¿pero cómo le hizo la socialité española?

Así es como Tamara Falcó perdonó la infidelidad de Íñigo Onieva

Íñigo Onieva rompió el silencio sobre los videos que comenzaron a circular después de que anunciara su compromiso con Tamara Falcó. En los clips se observa cómo besa apasionadamente a otra mujer; después de que este material se volviera viral, Tamara eliminó de su perfil de Instagram las imágenes donde mostraba su anillo de compromiso.

Onieva envío un comunicado en sus redes sociales y escribió, “en los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”.

Días después, Tamara dio la cara frente a las cámaras y confesó que “estaba enamorada y nunca pensó que Íñigo traicionaría su confianza”, y aseguró que no hay vuelta atrás, está decidida a darle vuelta a la página después de que su ex prometido la engañó a poco de llegar al altar.

En su visita por México, la hija de Isabel Preysler comentó, “no siento odio hacia Íñigo ni aberración, me da pena”. Asimismo, habló acerca de cómo ha vivido el final de su historia de amor. “Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón”. Sin embargo, Falcó está decidida a no dar vuelta atrás, aunque “perdonará”, a su ex, no volverá con él, después de que él mismo reconoció “no haber sido honesto con ella y su familia”.

Y mientras nadie se lo esperaba, Tamara e Íñigo compartieron en redes sociales que se fueron a unas lujosas vacaciones por Finlandia, donde en medio del gélido clima invernal ellos lograron encender la llama del amor. Onieva incluso publicó una extensa carta para decir que perder a Tamara fue “la lección mas dura de mi vida”.

El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros. Pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se puede anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia.

Claro que esto no se quedó aquí, pues la socialité española dio una entrevista a Harper’s Bazaar España y habló sin tapujos de lo que la llevó a perdonar a su prometido Íñigo Onieva.

“Mucha gente se sintió identificada conmigo, puesto que en algún momento han sufrido una infidelidad. Pero tenía dos opciones: o quedarme en casa o salir y luchar”.

“Mi madre estaba muy preocupada y yo la tranquilicé diciendo: ‘Mira, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero si no es así, no te preocupes que yo voy a tomar la decisión correcta. Pero la decisión correcta no viene porque me lo haya dicho mi madre, es lo que yo quiero para mí. La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo”.

Detalló que le dolía el pecho de tener ‘el corazón roto’. Y que decidió poner la frente en alto para “empezar el 2023 fenomenal”. También que justo el 31 de diciembre, le mandó un mensaje a Íñigo y éste no lo pensó dos veces antes de presentarse en casa de su madre y hablar con ella.

“Él me contestó: ‘Tamara, me vas a volver loco’… ¡Que son los cuartos! Y yo lloraba. Fue bastante bonito. Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre. Yo, impresionada, le pregunté que cómo había venido si tenía invitados en casa. Él me respondió: ‘Yo no voy a anteponer nada ni nadie a ti. Te quiero’. Y me derretí”.

