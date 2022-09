Tamara Falcó sobre Íñigo: “nunca pensé que abusara de mi confianza”

La hija de Isabel Presysler, Tamara Falcó reapareció después de que su ex prometido Íñigo Onieva aceptara que le fue infiel.

Tamara Falcó dio sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación tras la infidelidad de su ex prometido Íñigo Onieva, quien aceptó públicamente “no haber sido honesto con Tamara” y pidió perdón a ella y a su familia.

“El Íñigo con el que yo me prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo, la verdad se que es difícil de creer pero el se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí la base es la confianza, entonces si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema pero con unos límites, yo nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza. Y la verdad yo estaba enamorada”, expresó mientras se encontraba en la fiesta de aniversario de Kronos Homes en el Teatro Real de Madrid, al que llegó vestida con un look elegante blanco con negro, cabello recogido y un maquillaje que la hizo lucir radiante a pesar de la situación que está viviendo, pues horas después de anunciar su compromiso, todo se vino abajo después de que circularan videos que comprobaron la infidelidad de Onieva.

“En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente”, dijo Íñigo hace unos días.

“Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño”.

“Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad”.

Cabe mencionar que ambos se dejaron de seguir en redes sociales después de que su relación terminó en complicados términos.